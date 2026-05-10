Amazon regala ai clienti 350 euro di prodotti: milioni di acquirenti possono richiederli entro la scadenza

Chi ha un abbonamento Amazon Prime ha diritto a una serie di prodotti gratuiti del valore complessivo di oltre 350 euro. La finestra per richiederli è aperta, ma non illimitata.

Per tutto maggio 2026, i membri di Amazon Prime possono riscattare gratuitamente 11 giochi per PC senza costi aggiuntivi rispetto all’abbonamento. Il valore complessivo dei titoli supera i 350 euro al prezzo di listino. La scadenza è il 31 maggio: chi non riscatta entro quella data perde i titoli disponibili in quel periodo.

Il gioco di punta del mese è Mafia 2: Definitive Edition, remaster HD del titolo originale del 2011 che include il gioco base e tutti i DLC, disponibile come codice GOG. Non è la prima volta che compare nel catalogo Prime Gaming — era già stato offerto nel marzo 2025, quindi chi lo aveva riscattato allora non può ottenerlo di nuovo sullo stesso account. Un dettaglio che il comunicato di Amazon non mette in primo piano ma che riguarda una parte degli abbonati di lunga data.

Amazon regala 350 euro di prodotti ai clienti: come averli

I giochi vengono rilasciati a scaglioni nell’arco del mese: i primi due — Fruitbus e Mafia 2: Definitive Edition — sono disponibili dal 7 maggio. Il 14 maggio si aggiungono Survival: Fountain of Youth, Lethal Honor: Order of the Apocalypse e 60 Minutes to Extinction: Escape Room. Il 21 arrivano Hot Brass, Palindrome Syndrome: Escape Room e Space Grunts. La tornata finale del 28 maggio include Moon Mystery, Nordic Storm Solitaire e Pro Basketball Manager 2026.

I titoli, una volta riscattati, restano nella libreria dell’utente anche in caso di cancellazione dell’abbonamento. È la differenza strutturale rispetto a servizi come Xbox Game Pass o PlayStation Plus, dove l’accesso ai giochi cessa con la sottoscrizione. Un vantaggio concreto per chi usa Prime Gaming in modo discontinuo.

I giochi non vengono distribuiti tutti attraverso la stessa piattaforma. Alcuni sono codici GOG, altri richiedono l’Epic Games Store, altri ancora l’Amazon Games App o codici Legacy Games. Questo significa che per riscattare l’intera selezione mensile è necessario avere account attivi su più store di terze parti — una condizione che molti utenti non soddisfano automaticamente e che richiede qualche passaggio in più rispetto a un semplice click.

Parallelamente ai titoli scaricabili, gli abbonati Prime hanno accesso ad Amazon Luna Standard, che a maggio include sei giochi in streaming: Alien: Isolation, LEGO Star Wars: The Complete Saga, LEGO Star Wars 3: The Clone Wars, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Middle-earth: Shadow of War e Resident Evil 2. Questi titoli non vengono aggiunti alla libreria permanente e sono disponibili solo finché restano nel catalogo Luna.

Un dato che inquadra meglio il valore dell’offerta: secondo stime recenti, i soli giochi gratuiti mensili di Prime Gaming valgono mediamente circa 100 dollari l’anno per abbonato, senza considerare i contenuti in-game per titoli come Fortnite, League of Legends e GTA Online che si aggiungono ogni mese. A fronte di un abbonamento annuale che negli Stati Uniti costa 139 dollari, il saldo è favorevole già riscattando pochi titoli all’anno.

Il problema non è la quantità di contenuti ma la loro visibilità. Prime Gaming è una delle aree meno promosse dell’ecosistema Amazon: non compare nella homepage del sito principale, non genera notifiche automatiche e richiede di accedere a una sezione separata. La maggior parte degli abbonati Prime usa il servizio per le consegne e Prime Video, e non sa di avere accesso a questi titoli.