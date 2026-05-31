ILIAD fa una sorpresa a clienti e non con le maxi offerte per l'estate e Giga in tutta UE per i viaggi

Il cambiamento più rilevante non riguarda i Giga nazionali — già abbondanti nelle offerte precedenti — ma il traffico dati in roaming europeo, che aumenta in modo sostanziale. La Top 250 Plus porta da 15 a 25 GB il pacchetto dedicato all’UE, mentre la Top 300 Plus sale da 18 a 30 GB. Questi Giga europei sono separati dal bundle nazionale: non si attinge allo stesso serbatoio, il che significa che chi viaggia non impoverisce il traffico italiano mensile.

Il roaming incluso copre i Paesi dell’Unione Europea ma anche Moldavia e Ucraina — due destinazioni che, dal 2026, non fanno più parte del perimetro garantito dal regolamento europeo sul roaming, e che Iliad include comunque nel pacchetto. Il Regno Unito, al contrario, è escluso dal 2026. Chi ha in programma un viaggio a Londra troverà costi diversi rispetto al resto d’Europa.

ILIAD sorpresa per gli utenti: cosa spetta

La connettività 5G è inclusa in entrambe le offerte, con velocità dichiarate fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, attiva in oltre 7.000 comuni. Sono inclusi minuti e SMS illimitati in Italia, più le chiamate verso i fissi di oltre 60 Paesi e i numeri mobili di Stati Uniti e Canada. Il costo di attivazione della SIM — sia in formato fisico trio che eSIM — rimane fermo a 9,99 euro una tantum, cui si aggiunge il primo mese anticipato.

La finestra per sottoscrivere queste tariffe è stretta: la disponibilità è garantita fino alle ore 15:00 del 30 giugno 2026. Superato quel termine, senza proroghe, le offerte torneranno probabilmente nella riserva dell’operatore in attesa di un’ulteriore riattivazione stagionale. I canali di attivazione includono il sito ufficiale, le SIMBOX negli Iliad Store e nei Corner, i punti Iliad Space, gli Iliad Point e la rete Express — che dall’autunno 2025 comprende anche le edicole.

Un dettaglio che emerge dall’analisi della struttura commerciale: le nuove Top Plus sono accessibili anche agli attuali clienti, ma con una condizione precisa. L’upgrade è disponibile solo per chi proviene da un’offerta con Giga inferiori e canone uguale o più basso. Chi è già su una tariffa più cara non può passare alle nuove Top Plus come downgrade di prezzo.

Il portafoglio Iliad rimane completo nelle altre fasce. La Giga 150 a 7,99 euro mensili (con 12 GB in UE) non ha scadenza predefinita. La Giga Prime a 12,99 euro offre 300 GB in 5G e 30 GB in roaming UE, con la possibilità di riscattare 12 mesi di Amazon Prime abilitando il pagamento automatico. Sul fronte fisso-mobile, i clienti che sottoscrivono Top 250 Plus, Top 300 Plus o Giga Prime con addebito automatico e associano la linea fissa nell’Area Personale ottengono sconti mensili sull’Iliadbox: la versione Wi-Fi 7 2026 scende da 26,99 a 22,99 euro al mese.

L’extrasoglia per il roaming UE, nel caso in cui si esaurissero i 25 o 30 GB dedicati, è fissata a 0,1342 centesimi per megabyte — un valore regolamentato a livello europeo, identico per tutti gli operatori che operano nel mercato comunitario.

L’iniziativa iliadclub, attivabile in caso di convergenza fisso-mobile, consente di associare fino a 4 SIM aggiuntive di familiari o amici, con incremento del traffico complessivo fino a 650 GB mensili per ciascuna linea collegata — un dato che racconta di un’architettura pensata per la famiglia più che per il singolo utente.