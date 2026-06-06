Se non aggiorni il Modem di casa è inutile pagare per la Fibra: ti stai connettendo lentamente, bastano 2 passaggi

La velocità che leggi nel contratto e quella che arriva davvero ai tuoi dispositivi sono spesso due numeri diversi. Il punto in cui si perde non è la linea: è l’apparato che hai in casa, e per capirlo servono due verifiche.

Su una connessione FTTH capita di misurare 800-900 Mbps collegando il computer via cavo e meno di 100 Mbps sullo stesso impianto via Wi-Fi. La fibra non rallenta: è il wireless che non regge la capacità della linea. Il modem fornito dall’operatore è quasi sempre il responsabile. Molti modelli in comodato montano una porta WAN da 100 Mbps invece che Gigabit, e in quel caso una connessione da un giga viene tagliata a un decimo prima ancora di uscire dal router.

Lo standard radio fa il resto: un apparato Wi-Fi 5, ancora diffusissimo, distribuisce a fatica ciò che un Wi-Fi 6 o 7 gestisce senza saturarsi quando in casa ci sono quindici o venti dispositivi connessi insieme, dai telefoni alle telecamere agli elettrodomestici smart.

Perché pagare un abbonamento non è sufficiente per la potenza di Internet

Il primo passaggio è controllare la velocità della porta a cui colleghi il cavo: deve essere Gigabit, non Fast Ethernet da 100. Il secondo è verificare lo standard Wi-Fi del modem e, dove conta davvero, collegarsi in Ethernet con un cavo almeno di categoria 5e. Sono due gesti banali e risolvono la quota maggiore dei rallentamenti percepiti come “colpa dell’operatore”.

C’è però un dato che ridimensiona la questione hardware. A giugno 2025 le linee FTTH in Italia erano il 31,6% del totale, contro il 42,6% delle FTTC (Osservatorio AGCOM n. 3/2025). Significa che buona parte di ciò che viene venduto come “fibra” è in realtà fibra mista rame, con l’ultimo tratto fino a casa ancora in rame: lì il collo di bottiglia è sulla strada, non nel salotto, e nessun modem nuovo lo aggira.

Anche quando l’infrastruttura è impeccabile, il numero del contratto resta teorico. Su una FTTH commerciale da 2,5 Gbps, sulla rete Fibercop il picco reale ottenibile si ferma intorno ai 2,1 Gbps, perché dipende da quanti utenti condividono lo stesso albero GPON. La velocità nominale è una soglia massima, non una promessa.

Nel frattempo la pressione sulle reti cresce: nel quarto trimestre 2025 il consumo medio giornaliero di dati è aumentato del 55,5% rispetto allo stesso periodo del 2021 (Osservatorio AGCOM n. 1/2026). Più traffico passa dallo stesso modem, più un apparato datato diventa il limite.

Resta un riferimento poco usato: ogni offerta indica una banda minima garantita in download, spesso molto lontana dal valore nominale pubblicizzato, e l’operatore è contrattualmente vincolato a rispettarla. Si misura con il software certificato AGCOM, e il confronto tra quel numero e quello che appare sui volantini è quasi sempre istruttivo.