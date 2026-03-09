Cuffie senza fili (AirPods): l'OMS lancia l'allarme per la salute | Faresti meglio a buttarle se non vuoi...

Gli AirPods, auricolari wireless più venduti al mondo, sono al centro di numerose preoccupazioni legate alla salute.

Il dibattito nasce dal fatto che questi dispositivi utilizzano la tecnologia Bluetooth, che emette radiazioni a radiofrequenza non ionizzanti. Questa stessa tipologia di radiazioni è emessa anche dai telefoni cellulari, ma la loro natura non ionizzante è stata oggetto di dibattito, tanto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha classificato le radiazioni a radiofrequenza come “possibile cancerogeno” (Classe 2B). Tra gli altri elementi appartenenti a questa categoria, figurano anche verdure sott’aceto e la falegnameria.

Non è la prima volta che la questione delle radiazioni emesse dai dispositivi wireless viene sollevata. Nel 2015, più di 250 scienziati hanno firmato una petizione che metteva in guardia sull’esposizione ai campi elettromagnetici generati dai dispositivi wireless. La preoccupazione si basava su ricerche scientifiche peer-reviewed che suggerivano possibili danni al DNA, stress ossidativo ed effetti negativi sulla memoria. L’Environmental Health Trust, in particolare, ha sottolineato che anche a livelli di esposizione molto bassi, i dispositivi wireless potrebbero causare effetti biologici significativi.

Le prove scientifiche e la posizione delle istituzioni

Tuttavia, la posizione scientifica su questo tema è ben lontana dall’essere univoca. Mentre alcuni studi mettono in luce i potenziali rischi, numerose ricerche condotte su larga scala non hanno trovato alcuna evidenza di un legame causale tra l’uso di dispositivi wireless e lo sviluppo di tumori cerebrali. Tra gli studi più significativi, spiccano un ampio studio danese condotto su oltre 420.000 utilizzatori di telefoni e un’altra ricerca multinazionale del 2021 che ha coinvolto 899 bambini con tumori cerebrali. Entrambi gli studi non hanno evidenziato correlazioni tra l’uso di dispositivi wireless e l’insorgenza di malattie tumorali.

Inoltre, i dati sulla sicurezza dei dispositivi Apple, come gli AirPods, sembrano rassicuranti. Secondo quanto dichiarato dalla stessa azienda, i suoi auricolari emettono da 10 a 400 volte meno radiazioni rispetto ai tradizionali telefoni cellulari. I dispositivi operano ben al di sotto dei limiti di esposizione stabiliti dalle normative internazionali, e l’OMS, pur sottolineando la necessità di ulteriori ricerche, afferma che non esistono prove conclusive che i livelli di radiazione a cui si è esposti tramite l’uso degli AirPods possano causare il cancro.

Alla luce di queste evidenze, è importante mantenere una prospettiva equilibrata sulla questione delle radiazioni emesse dagli AirPods e da altri dispositivi wireless. Sebbene la preoccupazione per la salute sia legittima, le attuali ricerche non supportano l’idea che l’uso quotidiano di questi dispositivi comporti un rischio significativo per lo sviluppo di tumori. La tecnologia continua a evolversi, e con essa anche gli studi scientifici che monitorano il possibile impatto sulla salute.

Per chiunque desideri ridurre l’esposizione alle radiazioni, una delle soluzioni più semplici resta l’uso moderato dei dispositivi wireless e l’alternanza con auricolari cablati. Secondo le autorità sanitarie globali, non c’è motivo di allarmarsi in modo eccessivo, soprattutto in assenza di prove concrete sui danni causati dai campi elettromagnetici a bassa intensità.