Cyber Monday Lidl: robot, TV Google e gadget tech scontati da oggi

Con l’arrivo del Cyber Monday, Lidl accende i riflettori su una nuova tornata di offerte tech in partenza oggi, lunedì 1 dicembre, con un volantino ricco di prodotti tecnologici pensati per la casa, l’intrattenimento e l’ufficio. Una selezione varia, caratterizzata da prezzi aggressivi e soluzioni pratiche, che punta come sempre sull’equilibrio tra funzionalità e convenienza.

Uno dei prodotti di punta è senza dubbio il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs, proposto a 179 euro. Si tratta di un dispositivo 2-in-1 capace di aspirare e lavare in un’unica passata, dotato di navigazione intelligente con modalità di pulizia automatica e ricarica autonoma alla base. Una soluzione ideale per chi vuole avvicinarsi al mondo della pulizia smart senza affrontare spese da top di gamma.

Sul fronte intrattenimento spicca il TV CHiQ M10V da 32 pollici con Google TV, proposto a 129 euro. Un prezzo decisamente interessante se si considera la presenza del sistema Google TV, il supporto alle principali app di streaming, la compatibilità con i comandi vocali e le connessioni Wi-Fi e Bluetooth. È una scelta perfetta come secondo televisore o per ambienti più piccoli come cucina e camera da letto.

Per gli amanti della musica e della creatività, Lidl propone anche una tastiera musicale Yamaha a 89 euro. Un modello pensato per principianti, con 69 suoni, modalità di apprendimento integrate e accompagnamenti automatici, ideale per chi vuole muovere i primi passi nel mondo della musica o regalare uno strumento didattico ai più giovani.

Interessante anche la selezione di illuminazione smart e decorativa. La lampada LED Livarno con altoparlante Bluetooth è in vendita a 29,99 euro e combina luce RGB multicolore e diffusione audio in un unico prodotto. Accanto a questa troviamo anche la piantana LED con telecomando, proposta a 19,99 euro, capace di creare atmosfera grazie alle diverse tonalità di luce selezionabili.

Non mancano gli accessori tech di uso quotidiano. Lidl propone un powerbank da 10.000 mAh a 9,99 euro, uno stand di ricarica USB con più porte allo stesso prezzo e una sveglia digitale a specchio sempre a 9,99 euro, tutti prodotti pensati per migliorare la gestione quotidiana di smartphone e dispositivi elettronici con una spesa minima.

Per il mondo PC e gaming è disponibile un set da gaming Tronic, comprensivo di tastiera, mouse e tappetino RGB, in vendita a 8,99 euro: una proposta entry-level ma estremamente competitiva per chi desidera rinnovare la propria postazione senza spendere troppo.

Chiude la panoramica il pannello riscaldante a infrarossi Tronic, venduto a 89 euro, una soluzione elettrica dal design minimale pensata per riscaldare piccoli ambienti in modo silenzioso ed efficiente.

Nel complesso, le offerte tech Lidl del Cyber Monday si confermano mirate, accessibili e orientate a un pubblico ampio. La disponibilità è limitata e, come da tradizione, i prodotti saranno acquistabili fino a esaurimento scorte: per chi vuole cogliere l’occasione, il consiglio è muoversi rapidamente.