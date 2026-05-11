WhatsApp, hai capito dove finisce il backup con tutte le informazioni? Così puoi scegliere la destinazione

Ma dove finisce il backup con tuttele informazioni per quanto riguarda WhatsApp? Scopriamo come scegliere dove inserirlo.

La direzione è ormai tracciata e racconta molto di come sta cambiando l’equilibrio tra le grandi piattaforme digitali: WhatsApp si prepara a sganciarsi, almeno in parte, da Google Drive e iCloud, introducendo una soluzione di backup proprietaria che potrebbe modificare in modo concreto le abitudini di milioni di utenti. Non si tratta soltanto di una novità tecnica, ma di un passaggio strategico che riguarda sicurezza, gestione dei dati e, inevitabilmente, monetizzazione.

Un cloud interno per le chat: cosa cambia davvero per WhatsApp

Secondo le anticipazioni emerse grazie al lavoro di WABetaInfo, la piattaforma controllata da Meta starebbe testando una funzione che consente di salvare le conversazioni direttamente sui propri server, senza passare dai servizi esterni di Google o Apple.

La proposta, nella sua forma iniziale, appare semplice: 2 GB di spazio gratuito per archiviare chat, immagini, video e documenti. Una soglia che, a prima vista, può sembrare limitata, soprattutto per chi utilizza l’app in modo intensivo e accumula negli anni grandi quantità di contenuti multimediali. È proprio su questo punto che si gioca una parte importante della partita.

Dietro questa scelta si intravede un obiettivo più ampio. WhatsApp, pur contando oltre tre miliardi di utenti attivi, non è ancora riuscita a trasformare la propria diffusione in un modello di ricavi stabile e strutturato. Il cloud proprietario potrebbe diventare uno degli strumenti per colmare questo divario.

Le indiscrezioni parlano chiaro: i 2 GB gratuiti potrebbero rappresentare solo il livello base, mentre spazio aggiuntivo sarebbe disponibile a pagamento, con piani che potrebbero arrivare fino a 50 GB. Negli Stati Uniti si ipotizza un costo mensile contenuto, attorno a un dollaro, ma resta da capire come questa offerta verrà adattata ai diversi mercati.

Non è escluso, inoltre, che l’accesso allo spazio gratuito possa essere legato a un eventuale abbonamento premium, come il piano Plus già oggetto di test. Una scelta che segnerebbe un cambio di passo evidente rispetto alla filosofia storica dell’app, sempre rimasta lontana da logiche di sottoscrizione per l’utente finale.

Sicurezza al centro: la crittografia diventa obbligatoria

Se sul fronte economico restano ancora molte incognite, sul piano tecnico emerge invece una linea piuttosto netta. Il backup sui server di Meta sarà protetto da crittografia end-to-end obbligatoria, un elemento che punta a rassicurare gli utenti su un tema sempre più sensibile.

Questo significa che solo il proprietario dell’account potrà accedere ai propri dati, attraverso strumenti come passkey o password tradizionali. Una scelta che rafforza il livello di protezione rispetto ai backup su cloud esterni, dove la gestione della sicurezza dipende anche da soggetti terzi.

La crittografia, in questo contesto, non è più un’opzione ma diventa parte integrante del sistema, quasi una condizione necessaria per rendere accettabile il passaggio a un’infrastruttura proprietaria.

Un cambiamento che riguarda tutti gli utenti

L’introduzione di un cloud interno non è un semplice aggiornamento, ma un cambiamento che potrebbe incidere sull’uso quotidiano dell’app. Oggi, infatti, lo spazio su Google Drive o iCloud viene condiviso con foto, documenti e altri backup: avere un archivio separato per WhatsApp significherebbe alleggerire quella pressione, offrendo maggiore flessibilità nella gestione dei dati.

Allo stesso tempo, però, si apre un nuovo scenario: quello in cui la conservazione delle chat diventa, almeno in parte, un servizio a pagamento. Una prospettiva che fino a pochi anni fa sarebbe apparsa lontana, ma che oggi si inserisce perfettamente nella trasformazione delle grandi piattaforme in ecosistemi sempre più integrati e orientati al profitto.