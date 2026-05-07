Dimentica il Dyson: da LIDL trovi il Philips più desiderato ad un prezzo mai visto

Se stai cercando un aspirapolvere potente e conveniente, senza svuotare il portafoglio, le nuove offerte di aspirapolvere Lidl sono l’occasione che non puoi farti sfuggire.

Dal 7 maggio 2026, infatti, Lidl propone due modelli che si distinguono per prestazioni elevate e prezzi competitivi, rendendo le pulizie quotidiane più facili e rapide. In particolare, il modello Philips offerto da Lidl si presenta come la soluzione ideale per chi desidera un prodotto affidabile a un prezzo mai visto.

Philips: potenza e praticità a un prezzo accessibile

L’aspirapolvere Philips proposto da Lidl è pensato per chi cerca un prodotto potente, ma senza complicazioni. Con una potenza di 800 W, il dispositivo offre un’aspirazione efficace su tutte le superfici, dai pavimenti duri ai tappeti, permettendo di rimuovere polvere e sporco con facilità. Inoltre, il sistema con sacchetto garantisce un’aspirazione più igienica, poiché la polvere è contenuta all’interno del sacchetto, semplificando così lo svuotamento.

Questo modello include accessori pratici come una bocchetta multiuso, un accessorio 2in1 per fessure, una bocchetta per mobili e una spazzola turbo. Questi strumenti permettono di raggiungere anche gli angoli più difficili della casa, garantendo una pulizia completa in ogni angolo. Inoltre, il design compatto e il peso leggero rendono l’uso quotidiano molto pratico, senza dover affrontare difficoltà nel trasporto o nella gestione dello spazio.

A soli 99,00 €, l’aspirapolvere Philips rappresenta una soluzione completa e conveniente per chi vuole mantenere la casa sempre pulita senza rinunciare alla qualità.

Per chi cerca una soluzione ancora più comoda, Lidl offre anche il robot aspirapolvere Silvercrest, pensato per semplificare le pulizie quotidiane. Con una potenza di aspirazione ottimizzata e un contenitore raccoglipolvere da 0,42 L, il robot è ideale per chi vuole avere sempre la casa pulita senza dover alzare un dito. Il modello Silvercrest è dotato di 3 modalità di pulizia che si adattano alle diverse superfici e necessità, permettendo di affrontare ogni tipo di sporco, dal più leggero al più ostinato.

Grazie ai sensori antiurto e anticaduta, il robot si muove in modo sicuro e preciso, evitando danni e cadute. La funzione di controllo tramite telecomando lo rende estremamente facile da usare, senza bisogno di configurazioni complesse. Con le spazzole laterali, il robot raccoglie anche polvere e sporco lungo i bordi e negli angoli, garantendo una pulizia completa in ogni angolo della casa.

Il robot Silvercrest è disponibile a 69,00 €, un prezzo molto competitivo per un dispositivo che offre efficienza e comodità senza pari.

Perché scegliere Lidl invece di Dyson

Se sei abituato a pensare a marchi come Dyson per i tuoi acquisti di aspirapolvere, è arrivato il momento di rivedere le tue priorità. I modelli Philips e Silvercrest di Lidl offrono prestazioni comparabili a quelle dei marchi più costosi, ma a un prezzo decisamente inferiore. Non solo risparmi sul costo iniziale, ma puoi anche contare su una qualità che ti permette di affrontare le pulizie quotidiane con la massima efficienza.