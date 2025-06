DuckDuckGo lancia Scam Blocker per una navigazione sicura

DuckDuckGo ha introdotto una nuova funzionalità di sicurezza denominata Scam Blocker, un’innovazione progettata per proteggere gli utenti da un’ampia gamma di minacce online senza compromettere la loro privacy. Questo strumento rappresenta un ulteriore passo avanti nella missione del browser, noto per il suo impegno verso la protezione della riservatezza, per offrire una navigazione sicura e anonima.

Un approccio innovativo alla sicurezza online

A differenza delle soluzioni tradizionali, Scam Blocker non si limita a bloccare i tentativi di phishing. Estende la sua protezione anche contro siti di e-commerce ingannevoli, piattaforme di scambio di criptovalute fraudolente e software scareware, progettati per ingannare gli utenti con falsi allarmi. Questa versatilità lo rende uno strumento potente contro una vasta gamma di minacce digitali.

La caratteristica distintiva di questa funzionalità è il suo approccio orientato alla privacy. A differenza di molti browser che utilizzano servizi come Safe Browsing di Google, che potrebbero raccogliere dati personali, DuckDuckGo ha sviluppato un sistema che preserva l’anonimato degli utenti.

Come funziona Scam Blocker

Il sistema è stato progettato per garantire una protezione avanzata senza tracciamento. Ecco come funziona:

Il browser scarica periodicamente un database locale di siti pericolosi, rappresentati da hash crittografici.

Quando un utente visita un sito, l’URL viene confrontato con il database locale.

Se viene rilevata una corrispondenza, viene visualizzato un avviso che consente all’utente di decidere se proseguire o meno.

Per minacce meno conosciute, il browser invia solo i primi quattro caratteri dell’hash SHA256 dell’URL ai server di DuckDuckGo, garantendo così la massima riservatezza.

Un momento critico per la sicurezza

La nuova funzionalità arriva in un momento in cui le minacce informatiche sono in aumento. Solo nell’agosto 2024, oltre 9.100 persone sono state vittime di truffe di phishing legate alle criptovalute, con perdite che hanno superato i 63 milioni di dollari. Un caso particolarmente grave ha coinvolto un utente che ha perso oltre 520.000 dollari firmando digitalmente su un sito fraudolento.

Con Scam Blocker, DuckDuckGo riafferma il suo impegno per una sicurezza online avanzata e rispettosa della privacy, offrendo una soluzione efficace contro le crescenti minacce del web. Questo strumento non solo protegge gli utenti da truffe e malware, ma lo fa mantenendo la loro navigazione completamente anonima, un traguardo significativo nell’era digitale.