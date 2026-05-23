È la fine del dominio Toyota: BYD lancia la sua 'Yaris' indistruttibile

Nel mercato europeo dell’auto sta succedendo qualcosa che fino a pochi anni fa sembrava improbabile.

BYD, che ormai viene considerata una delle aziende più aggressive del settore automotive mondiale, ha deciso di alzare ulteriormente il livello della sfida annunciando una nuova compatta destinata a confrontarsi direttamente con modelli come Toyota Yaris e Renault Clio. Secondo le anticipazioni circolate nelle ultime settimane, il progetto prende il nome di BYD Dolphin G e rappresenta il primo vero assalto del colosso cinese al segmento B europeo.

La notizia sta facendo discutere perché non si parla soltanto di un’auto economica, ma di un modello che dovrebbe arrivare con una forte componente ibrida, consumi contenuti e una dotazione tecnologica molto più ricca rispetto a quella che normalmente si trova nelle compatte tradizionali.

Negli ultimi anni BYD si è fatta conoscere soprattutto per le sue auto elettriche e per le batterie proprietarie Blade Battery, considerate uno dei punti di forza dell’azienda. Ma il mercato europeo si sta muovendo in modo diverso rispetto alle aspettative iniziali e molti automobilisti continuano a preferire le soluzioni ibride piuttosto che le full electric.

Ed è proprio qui che la casa cinese sembra voler colpire. Diversi analisti del settore sostengono infatti che l’ibrido resterà dominante ancora per molti anni in Europa, soprattutto nelle fasce di prezzo più accessibili.

La futura compatta di BYD dovrebbe inserirsi esattamente in questo scenario: dimensioni cittadine, costi più bassi rispetto a molte rivali europee e un sistema ibrido pensato per ridurre consumi e manutenzione.

Per molti osservatori il paragone con la Toyota Yaris non è casuale. La Yaris domina da tempo il segmento delle compatte ibride grazie alla sua affidabilità e ai consumi ridotti, ma l’arrivo di concorrenti cinesi con prezzi più aggressivi potrebbe cambiare parecchi equilibri.

Prezzi più bassi e tanta tecnologia

Uno degli aspetti che sta creando maggiore attenzione riguarda il possibile prezzo della nuova vettura. In Cina BYD è riuscita a conquistare quote enormi di mercato proprio grazie a un rapporto tra tecnologia e costo molto competitivo.

Il gruppo controlla internamente gran parte della produzione, comprese le batterie, e questo permette di abbassare i costi rispetto a molti concorrenti europei.

Negli ultimi mesi BYD ha anche accelerato la propria presenza industriale in Europa con nuovi impianti produttivi e strategie dedicate al mercato occidentale.

La sensazione è che il marchio voglia evitare l’etichetta di “auto cinese low cost” e posizionarsi invece come alternativa concreta ai costruttori storici europei e giapponesi.

In questo piano rientra anche la diffusione di sistemi digitali avanzati, infotainment sempre più completi e assistenza alla guida di livello elevato pure sulle vetture compatte. Elementi che fino a poco tempo fa erano riservati soprattutto alle auto premium.

Quando si parla di segmento B europeo, nomi come Clio, 208 e Yaris continuano a rappresentare punti di riferimento. Sono modelli costruiti attorno alle esigenze quotidiane delle famiglie, di chi usa l’auto in città e di chi cerca bassi consumi senza spendere cifre troppo alte.

Proprio per questo l’arrivo di BYD viene seguito con particolare attenzione. Non tanto perché possa stravolgere il mercato nel giro di pochi mesi, ma perché potrebbe iniziare lentamente a erodere quote in uno dei segmenti più importanti d’Europa.

Molto dipenderà dai prezzi finali, dalla rete assistenza e soprattutto dalla fiducia che i clienti europei saranno pronti a dare ai marchi cinesi nei prossimi anni.

Intanto però il messaggio è già chiaro: la nuova sfida dell’auto non si giocherà soltanto sulle elettriche pure, ma anche sulle ibride compatte. Ed è proprio lì che BYD sembra voler entrare con più decisione, andando a cercare clienti direttamente nel territorio che finora apparteneva quasi esclusivamente a Toyota e Renault.