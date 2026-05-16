Volkswagen svela la sua prima GTI elettrica, ma negli USA non arriverà

Volkswagen ha svelato oggi, 15 maggio 2026, la sua prima GTI elettrica: si chiama ID. Polo GTI, arriverà in Europa e guarda dritto alla Golf GTI del 1976, il modello che ha fatto nascere il mito delle compatte sportive di Wolfsburg.

La casa tedesca prepara l’auto per la produzione di serie, ma per ora non pensa agli Stati Uniti. Motivo semplice: tra prezzo, autonomia e dimensioni, rischierebbe di giocare una partita troppo difficile su quel mercato.

La prima GTI elettrica nasce piccola, sportiva e con la Golf del 1976 nel mirino

La nuova Volkswagen ID. Polo GTI si presenta con un richiamo dichiarato alla prima Golf GTI, lanciata in Europa nel 1976 e diventata in poco tempo un punto fermo tra le piccole sportive. La formula, allora, era chiara: carrozzeria leggera, trazione anteriore, motore più brillante, assetto più preciso e pochi dettagli capaci di farsi riconoscere subito. Una ricetta pensata anche per le strade europee, spesso strette e trafficate, dove un’auto compatta e dai consumi contenuti aveva più senso che negli Stati Uniti.

Sulla ID. Polo GTI la trazione anteriore resta, ma il motore a benzina lascia spazio a un’unità elettrica da 222 CV, pari a 166 kW. È più del doppio della potenza del 1.6 litri della GTI originale. Il peso, però, racconta bene il cambio d’epoca: la nuova compatta arriva a circa 1.540 kg, molto più delle hot hatch degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Lo 0-100 km/h è dichiarato in 6,8 secondi. Un tempo vivace, non estremo. Ma abbastanza, almeno sulla carta, per restare nello spirito GTI.

La batteria è da 52 kWh e l’autonomia stimata nel ciclo WLTP arriva a 424 km, cioè 236 miglia. La ricarica rapida in corrente continua tocca i 105 kW: dal 10 all’80% servono 24 minuti. Numeri concreti, senza ambizioni da ammiraglia elettrica. Volkswagen, in fondo, sembra aver scelto una strada chiara: una sportiva compatta, non una granturismo.

Anche lo stile gioca molto con la memoria. La ID. Polo GTI monta cerchi in lega da 19 pollici, prese d’aria con trama a nido d’ape, profili rossi, badge dedicati e spoiler sul tetto. Dentro ci sono sedili sportivi, volante specifico e un rivestimento che richiama il classico tartan delle GTI. Il display strumenti da 10,25 pollici, pur essendo digitale, riprende l’impostazione dei quadranti di fine anni Settanta. Un dettaglio studiato. E molto Volkswagen.

Prezzo alto e autonomia limitata: perché negli Usa non arriverà

Quando sarà in vendita in Germania, la Volkswagen ID. Polo GTI dovrebbe costare poco meno di 39.000 euro, secondo quanto indicato dal costruttore. Al cambio attuale significa oltre 45.000 dollari, anche se il prezzo tedesco comprende l’IVA al 19%. È proprio questa soglia, insieme alle caratteristiche tecniche, a spiegare perché Volkswagen non sembri intenzionata a portarla negli Stati Uniti.

Il nodo non è soltanto il prezzo. Il ciclo europeo WLTP dà spesso valori di autonomia diversi rispetto al più severo standard EPA usato negli Usa. Una ID. Polo GTI omologata per il mercato americano, con una batteria da 52 kWh, difficilmente andrebbe oltre le 200 miglia, circa 321 km, secondo le stime riportate da Ars Technica. Per molti clienti statunitensi di auto elettriche, abituati a percorrenze più alte e a modelli più grandi, sarebbe un limite non da poco.

Il confronto più diretto, negli Stati Uniti, sarebbe con un’auto come la nuova Chevrolet Bolt: prezzo più basso, 262 miglia di autonomia dichiarata, pari a circa 422 km, e prestazioni nello 0-60 mph non troppo lontane. In uno scenario del genere, una piccola GTI elettrica europea avrebbe poco margine, ancora prima di mettere in conto costi di importazione, adeguamenti normativi e dazi.

In Europa, invece, la partita è diversa. La ID. Polo GTI entra in una fascia dove le compatte sportive e l’elettrico possono ancora incontrarsi, soprattutto per chi cerca un’auto da usare tutti i giorni ma con un carattere più dinamico. Volkswagen aveva già usato la sigla GTX per alcune elettriche della famiglia ID, ma il ritorno del marchio GTI pesa di più: meno crossover, più tradizione. Resta la domanda più delicata: una GTI senza motore termico riuscirà davvero a parlare anche a chi è cresciuto con benzina, cambio manuale e sedili a quadri?