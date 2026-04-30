163 CV e 4 cilindri, è il motore ibrido che salverà le auto dalla completa elettrificazione

Il dibattito sul futuro dell’automobile continua a oscillare tra elettrico puro e soluzioni alternative, ma la transizione non sarà lineare né uguale per tutti.

In questo scenario, i motori ibridi tornano al centro della scena con proposte sempre più sofisticate, capaci di coniugare prestazioni, efficienza e flessibilità. L’ultima dimostrazione arriva dalla Spagna, dove è stato sviluppato un sistema destinato a far discutere.

A firmare il progetto è Horse Powertrain, realtà nata dalla collaborazione tra Renault, Geely e Aramco. Un’alleanza che già racconta molto delle ambizioni industriali dietro questa tecnologia. Il nuovo sistema si chiama X-Range C15 Direct Drive e non è un semplice esercizio ingegneristico: è un prodotto pronto per la produzione e destinato a entrare concretamente nel mercato nei prossimi anni.

L’idea alla base è chiara: offrire una soluzione ibrida universale, capace di adattarsi a più architetture senza costringere i costruttori a ripensare completamente le piattaforme. Una risposta pragmatica a un mercato in cui l’elettrificazione totale procede, ma non con la stessa velocità ovunque.

Un sistema compatto e “tutto in uno”

Il cuore del progetto è un’unità estremamente compatta che integra in un unico blocco motore termico, componenti elettriche, trasmissione ed elettronica di potenza. Una soluzione “tutto in uno” che punta a ridurre ingombri e complessità produttiva.

La possibilità di installazione sull’asse posteriore, sia in posizione verticale che orizzontale, rappresenta uno degli elementi più interessanti. Questo consente una grande libertà progettuale: il sistema può essere adattato a city car, SUV o veicoli commerciali senza interventi strutturali invasivi.

Dal punto di vista tecnico, il motore termico è un quattro cilindri benzina da 1,5 litri, disponibile in due varianti: una aspirata da 95 cavalli e una turbocompressa capace di raggiungere i 163 cavalli. Ma il vero valore non è solo nella potenza, quanto nella versatilità operativa.

Il sistema può funzionare in configurazione ibrida serie o parallela, adattandosi alle esigenze del veicolo. Può quindi muovere direttamente le ruote oppure lavorare come generatore per alimentare il sistema elettrico.

È proprio questa flessibilità a rendere la X-Range C15 Direct Drive particolarmente interessante per i costruttori. In una fase in cui le strategie industriali cambiano rapidamente, poter utilizzare lo stesso sistema in più configurazioni significa ridurre costi e tempi di sviluppo.

Non manca la compatibilità con la trazione integrale: basta affiancare un secondo motore elettrico sull’asse anteriore per ottenere un sistema 4×4 completo. Una soluzione che potrebbe trovare spazio soprattutto nei SUV di nuova generazione.

Il ruolo strategico del range extender

Tra le varie configurazioni, quella da range extender è probabilmente la più significativa. In questo caso, il motore termico non è collegato direttamente alle ruote, ma serve esclusivamente a generare energia per alimentare la batteria.

Una soluzione che, pur non essendo la più efficiente in senso assoluto, offre vantaggi concreti: maggiore autonomia, riduzione dell’ansia da ricarica e possibilità di sfruttare piattaforme elettriche senza dipendere totalmente dall’infrastruttura di ricarica.

Il sistema è inoltre compatibile con architetture a 800 volt, un elemento non secondario. Significa poter gestire potenze elevate e tempi di ricarica più rapidi, avvicinando l’esperienza d’uso a quella delle auto elettriche più avanzate.

Una transizione meno ideologica e più concreta

La presentazione ufficiale è avvenuta durante il Salone dell’Auto di Pechino, dove Horse ha mostrato anche un motore V6 ibrido da oltre 540 cavalli. Un segnale chiaro: l’industria non sta puntando su una sola tecnologia, ma su un portafoglio di soluzioni.

In un contesto segnato da normative sempre più stringenti e da mercati con esigenze diverse, la strategia sembra essere quella della flessibilità. Non una scelta ideologica tra elettrico e combustione, ma un approccio pragmatico che tiene conto di costi, infrastrutture e abitudini degli utenti.

Il risultato è un cambio di prospettiva: il motore a combustione interna non scompare, ma si trasforma. Diventa parte di un sistema più ampio, integrato con l’elettrico, e continua a svolgere un ruolo chiave nella mobilità contemporanea.

E mentre il dibattito pubblico resta spesso polarizzato, l’industria sembra muoversi in una direzione più sfumata, dove innovazione significa soprattutto capacità di adattarsi.