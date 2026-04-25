Questa BMW cambia colore in pochi secondi: come funziona la tecnologia E Ink

BMW ha presentato una nuova versione della sua auto con carrozzeria che cambia aspetto, ma questa volta la tecnologia è più concreta e vicina all’uso reale rispetto ai concept del passato.

Il modello si chiama iX3 Flow Edition ed è stato mostrato al Salone di Pechino 2026, con una soluzione che punta meno sull’effetto spettacolare e più sulla possibilità di essere adottata davvero sulle auto di serie.

La novità ruota attorno alla tecnologia E Ink, la stessa utilizzata negli e-reader. In questo caso non viene applicata come semplice rivestimento esterno, ma integrata direttamente nella struttura del cofano. Questo dettaglio cambia tutto, perché rende il sistema più resistente e compatibile con l’uso quotidiano su strada.

Come funziona la carrozzeria che cambia aspetto

Il sistema sfrutta milioni di microcapsule che reagiscono agli impulsi elettrici, modificando il modo in cui la superficie riflette la luce. In pratica, il cofano può cambiare colore e pattern con un semplice comando, senza bisogno di vernici tradizionali o pellicole sostituibili.

Nel caso della iX3 Flow Edition, il cambiamento è limitato al cofano e non a tutta la carrozzeria. Sono disponibili diverse animazioni selezionabili, che permettono di variare l’aspetto del veicolo in pochi secondi.

Perché questa tecnologia può essere utile davvero

Al di là dell’impatto visivo, BMW sta lavorando su applicazioni pratiche. Una carrozzeria che può diventare più chiara o più scura può influenzare la temperatura interna dell’auto, riducendo il bisogno di aria condizionata o riscaldamento.

In alcune situazioni, il cambiamento visivo potrebbe migliorare anche la visibilità del veicolo. Ad esempio, un’auto più chiara sotto il sole o più evidente in condizioni di scarsa luce può contribuire alla sicurezza, senza ricorrere a sistemi aggiuntivi.

Un passo avanti rispetto ai concept precedenti

Negli anni scorsi BMW aveva già mostrato auto completamente rivestite con pannelli E Ink, ma si trattava di soluzioni difficili da produrre su larga scala. In questo caso, l’integrazione in un solo elemento strutturale rappresenta un approccio più realistico.

Il fatto che la tecnologia abbia superato test di resistenza e standard automotive indica che non è più solo una dimostrazione tecnologica, ma qualcosa che può arrivare su modelli futuri.

Quando potrebbe arrivare sulle auto di tutti i giorni

Al momento la iX3 Flow Edition resta un concept, quindi non è acquistabile. Tuttavia, BMW parla apertamente di una tecnologia pronta per la produzione, segno che il passaggio verso modelli reali potrebbe non essere lontano.

La direzione è chiara: l’auto non sarà più solo un oggetto statico, ma una superficie dinamica capace di adattarsi al contesto, allo stile del guidatore e persino alle condizioni ambientali. E questa volta, più che una promessa futuristica, sembra l’inizio di qualcosa che può davvero arrivare sulle strade.