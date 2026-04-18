Nuova Renault Clio Full Hybrid: 'campionessa' in termini di consumi e con un'autonomia fino a 1.000 chilometri

La promessa è chiara: arrivare fino a 1.000 chilometri di autonomia senza ricaricare, mantenendo consumi contenuti e una guida fluida.

È su questo equilibrio che si gioca la nuova fase della Renault Clio, una delle compatte più diffuse in Europa che oggi prova a spingersi oltre il concetto tradizionale di city car.

La versione aggiornata con sistema full hybrid E-Tech non è un semplice restyling tecnico, ma un passo in avanti nella gestione quotidiana dell’auto. Non serve collegarla alla presa: il sistema ricarica automaticamente la batteria durante frenate e decelerazioni, lasciando al conducente la sensazione di un’elettrica “senza pensieri”.

Il dato dei 1.000 km di autonomia è quello che colpisce di più, ma va letto insieme al resto. La Clio ibrida nasce per chi usa l’auto tutti i giorni, tra traffico urbano, tangenziali e piccoli viaggi. In città può muoversi in modalità elettrica fino all’80% del tempo, riducendo consumi e rumore.

Il consumo dichiarato si aggira attorno ai 3,9 litri ogni 100 km, numeri che spiegano come si arrivi a percorrenze così elevate con un solo pieno.

Non è un caso che questa tecnologia venga definita “full hybrid senza ricarica”: il vantaggio è proprio nella semplicità. Si guida come un’auto tradizionale, ma con una gestione energetica automatica che lavora continuamente sotto il cofano.

Più potenza, meno compromessi

Sotto il profilo tecnico, la nuova Clio introduce una versione da 160 CV, più potente rispetto alle generazioni precedenti. Questo significa una risposta più pronta, soprattutto nelle accelerazioni e nei sorpassi, ma senza sacrificare l’efficienza.

Il sistema combina un motore a benzina con due unità elettriche e un cambio automatico multimode, capace di gestire le diverse fasi di guida senza intervento del conducente. Il risultato è una guida lineare, spesso silenziosa, che cambia comportamento a seconda del contesto: più elettrica nel traffico, più termica nelle percorrenze veloci.

E qui emerge uno degli aspetti più interessanti: non è un’auto pensata solo per risparmiare, ma per rendere più fluido il quotidiano. Nelle code, nei semafori, nelle ripartenze continue, il sistema ibrido lavora per alleggerire la guida.

Dentro l’abitacolo si percepisce un’evoluzione netta. Il doppio display digitale con sistema OpenR integra servizi Google e applicazioni, trasformando la Clio in una piattaforma connessa, non solo in un mezzo di trasporto.

A questo si aggiungono fino a 29 sistemi di assistenza alla guida, dalla frenata automatica al cruise control adattivo, che spostano l’esperienza verso un livello più vicino alle auto di segmento superiore.

Non è solo una questione di tecnologia, ma di percezione: materiali, ergonomia e interfaccia digitale contribuiscono a far sembrare la Clio più “grande” di quello che è realmente.

I numeri vanno interpretati

L’autonomia di 1.000 km resta un valore dichiarato, legato a condizioni ideali di guida. Nei test reali, si scende spesso sotto questa soglia, ma resta comunque possibile superare gli 800 km con facilità, soprattutto con uno stile di guida attento.

Questo non ridimensiona il risultato, anzi: conferma che la direzione è quella di un’auto pensata per durare nel tempo e ridurre i rifornimenti, senza passare all’elettrico puro.

Dove sta andando davvero la Clio

Quello che emerge non è solo un aggiornamento di modello, ma un cambio di ruolo. La Clio non è più soltanto una compatta economica: diventa una soluzione intermedia tra tradizione e transizione energetica.

Non richiede nuove abitudini, non impone infrastrutture di ricarica, ma introduce una logica diversa nel modo di usare l’auto. Ed è proprio qui che si gioca la partita: non tanto nei numeri dichiarati, ma nella capacità di adattarsi alla vita reale, quella fatta di tragitti brevi, traffico imprevedibile e viaggi occasionali.

E forse è questo il punto più interessante: mentre il mercato guarda all’elettrico puro, modelli come la Clio continuano a costruire una strada alternativa, più graduale, che assomiglia molto di più a come le persone guidano davvero ogni giorno.