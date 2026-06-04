Fiat Grizzly e Grizzly Fastback: la nuova sfida SUV per rilanciare il marchio oltre la 500

Fiat prepara il ritorno in una fascia più ampia del mercato con Grizzly e Grizzly Fastback, due nuovi SUV di segmento C pensati per Europa, Medio Oriente e Africa.

La prima immagine ufficiale è stata mostrata oggi, 4 giugno 2026, anticipando un debutto previsto nella seconda metà dell’anno. Con questi modelli, Fiat punta ad allargare la propria gamma e a rafforzare la presenza in un segmento più grande e competitivo, riducendo la dipendenza dall’universo 500. Grizzly e Grizzly Fastback diventano quindi un passaggio strategico per riportare il marchio in una zona di mercato dove spazio, prezzo e versatilità pesano molto nelle scelte degli automobilisti.

Dal teaser ufficiale al ritorno nel segmento C

Il primo indizio era arrivato con la Grande Panda. Già allora Fiat aveva fatto capire di voler costruire una famiglia di modelli più riconoscibile, più ampia, meno legata a una sola icona. Ora quel piano comincia a vedersi meglio con il teaser di Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, mostrati nella prima immagine diffusa dal marchio. Si vede poco, certo. Ma abbastanza per capire la direzione. Il punto vero è il ritorno nel segmento C, una fascia dove contano volumi, margini e immagine del prodotto.

È il terreno dei clienti che cercano un’auto da famiglia, spaziosa, ma senza salire troppo con prezzi e dimensioni. Il messaggio di Fiat, almeno nella comunicazione ufficiale, è semplice: parlare a più persone, con una gamma più ordinata e coerente. Anche il nome Grizzly va in questa direzione. Il logo dedicato, con la testa stilizzata di un orso e un occhio a forma di cuore, serve a dare al modello una sua identità. Un dettaglio piccolo, quasi da gadget, ma tutt’altro che casuale in un mercato pieno di SUV compatti.

Design squadrato, versione Fastback e target famiglia

Dalla prima immagine emerge uno stile squadrato, vicino a quello già visto sulla Grande Panda. La firma luminosa anteriore diventa uno dei tratti distintivi della nuova famiglia, insieme a superfici pulite e proporzioni compatte. Le dimensioni dichiarate restano sotto i 4,5 metri di lunghezza: una misura che permette di offrire spazio senza entrare nel territorio dei SUV più grandi. La Fiat Grizzly avrà un’impostazione più classica, mentre la Grizzly Fastback punterà su una coda più filante, pensata anche per chi guarda all’immagine. Fiat la descrive come una variante più legata al lifestyle, ma anche pratica per caricare oggetti lunghi o usare meglio il vano posteriore.

Bisognerà aspettare dati tecnici e foto degli interni per capire quanto questa scelta inciderà davvero su abitabilità e bagagliaio. Il pubblico principale resta la famiglia. Non solo per lo spazio, ma anche per la promessa di interni più curati, dettagli più rifiniti e più tecnologia a bordo. È qui che Fiat sembra voler alzare il tiro: non soltanto auto semplice e popolare, ma un prodotto in grado di reggere il confronto anche con altri marchi del gruppo Stellantis. Una partita non facile, perché in Europa qualità percepita e dotazioni pesano sempre di più nella scelta.

Piattaforma Stellantis multienergia: dal benzina all’elettrico

Sotto la carrozzeria ci sarà una piattaforma del gruppo Stellantis, con ogni probabilità la STLA Medium, anche se Fiat non ha ancora confermato nel dettaglio la scheda tecnica. La base sarà comunque multienergia, quindi adatta a diverse motorizzazioni. La linea indicata finora va dal benzina all’elettrico puro, passando per soluzioni ibride.

È un punto decisivo, perché permette a Grizzly e Grizzly Fastback di adattarsi a mercati molto diversi tra loro. In Europa la spinta verso l’elettrificazione resta forte, tra regole sulle emissioni e domanda urbana. Nell’area Medio Oriente & Africa, invece, motori termici e ibridi possono avere ancora un ruolo più importante. Una gamma flessibile, in questo senso, lascia aperte più strade.

Il lancio è previsto nella seconda metà del 2026. Mancano ancora prezzi, autonomia della versione elettrica, potenze e dotazioni: saranno questi i dati a dire quanto la nuova proposta potrà essere competitiva contro i SUV compatti già presenti in casa Stellantis e contro i rivali europei e asiatici. Per Fiat, però, la rotta è già tracciata: uscire dal recinto della 500 e tornare a parlare a un pubblico più largo, con due modelli pensati per fare numeri senza perdere un’identità riconoscibile.