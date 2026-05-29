Disastro Ferrari Luce, niente in confronto alle 10 Rosse più belle di sempre: queste sono impareggiabili

La nuova Ferrari Luce, prima auto completamente elettrica della Casa, è stata presentata come una svolta epocale per il Cavallino, con 1.036 CV, quattro motori elettrici e una autonomia superiore ai 500 km, ma la reazione del pubblico è stata… un’altra storia.

La Luce è un quattro porte per cinque persone, una Ferrari che sembra non voler più essere una Ferrari tradizionale, con linee che a molti ricordano poco le sport car iconiche e più qualcosa di diverso, quasi un oggetto di design radicale.

Per i puristi è uno shock: che una marca che ha fatto della berlinetta bassa e affilata uno dei suoi simboli abbracci una berlina EV spaziosa e lussuosa non scorre liscio. Alcuni fan l’hanno addirittura paragonata a modelli ben più economici e poco sportivi.

L’annuncio della Luce ci offre un’opportunità rara: guardare indietro alle Ferrari che hanno fatto sognare davvero. Quelle che hanno definito la leggenda, quelle che si guardano ancora oggi e ti lasciano senza fiato. Niente di astratto o teorico, solo Ferrari pure.

Le dieci Ferrari più belle che contano davvero

Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso resta l’esempio classico dell’eleganza senza tempo: linee fluide, proporzioni perfette, una presenza che ti cattura al primo sguardo e non ti lascia più. Chi ama le auto capisce subito perché questa è un riferimento obbligato nel pantheon Ferrari.

250 GT Lusso (serie 250GT/L), variazione sul tema, è altrettanto rispettata dai collezionisti per la sua combinazione di performance e stile, una berlinetta che fa girare la testa anche ai piloti più navigati.

Poi c’è la Ferrari 308/328, auto che ha portato la forma classica Ferrari ai grandi numeri delle strade, ancora oggi considerata tra le più belle per la purezza del design degli anni ’70 e ’80.

La Ferrari Testarossa dei primi anni ’80? Un’icona di stile che, nonostante il suo look divisivo all’epoca, ora è ammirata per le superfici orizzontali e le prese laterali che la rendono immediatamente riconoscibile.

Arriviamo alla Ferrari 348 TS, che occupa sicuramente una posizione speciale nel cuore degli appassionati. È la “piccola Testarossa”, con design Pininfarina e proporzioni da sportiva pura, che molti oggi rivalutano come una delle rosse più affascinanti della fine degli ’80 e inizio ’90.

La Ferrari F355 succede alla 348 e porta con sé dettagli più raffinati e un motore più rotondo, restando una delle berlinette V8 due posti più eleganti di sempre.

Non si può non menzionare Ferrari Daytona (365 GTB/4): un’auto che al primo sguardo ti dice “ipotetica” e poi ti conquista con i suoi lunghi profili e il motore che fa vibrare l’anima.

Ferrari 250 GTO non è solo una delle più belle, ma probabilmente una delle auto più desiderate di sempre, dove estetica e prestazioni si fondono in un equilibrio che pochi altri modelli hanno raggiunto.

Ferrari 275 GTB cattura per la sua eleganza classica: linee delicate, una silhouette da sogno e un sound capace di incantare anche i non appassionati.

Ferrari Enzo porta in strada la tecnologia da Formula 1, un pugno di potenza, forma e presenza che ti ricorda cos’è una supercar senza compromessi.

LaFerrari è l’apice moderno del design e della tecnologia: aggressiva, futuristica, ma indiscutibilmente Ferrari.

Parlando di queste leggende, diventa chiaro perché la Luce ha provocato reazioni così forti. I fan guardano a queste vetture con occhi pieni di ricordi e sensazioni: non sono macchine, sono esperienze. E quando un oggetto nuovo sfida quelle aspettative, si scatena il dibattito più acceso.

Non è semplice decidere cosa sia “più bella”, ma guardando queste dieci, si capisce che la bellezza di una Ferrari non è una sola cosa: è storia, forma, suono, sensazioni da pelle d’oca. E la Luce, con tutta la sua tecnologia e ambizione, apre un capitolo nuovo, controverso, in cui tradizione e futuro corrono paralleli, senza ancora aver trovato davvero una voce comune.