Disastro Ferrari Luce, niente in confronto alle 10 Rosse più belle di sempre: queste sono impareggiabili

Ferrari ha appena alzato un polverone che non ci si aspetta quando si parla di Maranello.
Ferrari ha appena alzato un polverone che non ci si aspetta quando si parla di Maranello.
Silvia Dalia
Pubblicato il 29 mag 2026
Disastro Ferrari Luce, niente in confronto alle 10 Rosse più belle di sempre: queste sono impareggiabili

La nuova Ferrari Luce, prima auto completamente elettrica della Casa, è stata presentata come una svolta epocale per il Cavallino, con 1.036 CV, quattro motori elettrici e una autonomia superiore ai 500 km, ma la reazione del pubblico è stata… un’altra storia.

La Luce è un quattro porte per cinque persone, una Ferrari che sembra non voler più essere una Ferrari tradizionale, con linee che a molti ricordano poco le sport car iconiche e più qualcosa di diverso, quasi un oggetto di design radicale.

Per i puristi è uno shock: che una marca che ha fatto della berlinetta bassa e affilata uno dei suoi simboli abbracci una berlina EV spaziosa e lussuosa non scorre liscio. Alcuni fan l’hanno addirittura paragonata a modelli ben più economici e poco sportivi.

L’annuncio della Luce ci offre un’opportunità rara: guardare indietro alle Ferrari che hanno fatto sognare davvero. Quelle che hanno definito la leggenda, quelle che si guardano ancora oggi e ti lasciano senza fiato. Niente di astratto o teorico, solo Ferrari pure.

Le dieci Ferrari più belle che contano davvero

Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso resta l’esempio classico dell’eleganza senza tempo: linee fluide, proporzioni perfette, una presenza che ti cattura al primo sguardo e non ti lascia più. Chi ama le auto capisce subito perché questa è un riferimento obbligato nel pantheon Ferrari.

250 GT Lusso (serie 250GT/L), variazione sul tema, è altrettanto rispettata dai collezionisti per la sua combinazione di performance e stile, una berlinetta che fa girare la testa anche ai piloti più navigati.

Poi c’è la Ferrari 308/328, auto che ha portato la forma classica Ferrari ai grandi numeri delle strade, ancora oggi considerata tra le più belle per la purezza del design degli anni ’70 e ’80.

La Ferrari Testarossa dei primi anni ’80? Un’icona di stile che, nonostante il suo look divisivo all’epoca, ora è ammirata per le superfici orizzontali e le prese laterali che la rendono immediatamente riconoscibile.

Arriviamo alla Ferrari 348 TS, che occupa sicuramente una posizione speciale nel cuore degli appassionati. È la “piccola Testarossa”, con design Pininfarina e proporzioni da sportiva pura, che molti oggi rivalutano come una delle rosse più affascinanti della fine degli ’80 e inizio ’90.

Tra le migliori Testarossa la Ferrari 348 TS – Webnews.it

La Ferrari F355 succede alla 348 e porta con sé dettagli più raffinati e un motore più rotondo, restando una delle berlinette V8 due posti più eleganti di sempre.

Non si può non menzionare Ferrari Daytona (365 GTB/4): un’auto che al primo sguardo ti dice “ipotetica” e poi ti conquista con i suoi lunghi profili e il motore che fa vibrare l’anima.

Ferrari 250 GTO non è solo una delle più belle, ma probabilmente una delle auto più desiderate di sempre, dove estetica e prestazioni si fondono in un equilibrio che pochi altri modelli hanno raggiunto.

Ferrari 275 GTB cattura per la sua eleganza classica: linee delicate, una silhouette da sogno e un sound capace di incantare anche i non appassionati.

Ferrari Enzo porta in strada la tecnologia da Formula 1, un pugno di potenza, forma e presenza che ti ricorda cos’è una supercar senza compromessi.

Nella top ten anche la Ferrari Enzo – Webnews.it

LaFerrari è l’apice moderno del design e della tecnologia: aggressiva, futuristica, ma indiscutibilmente Ferrari.

Parlando di queste leggende, diventa chiaro perché la Luce ha provocato reazioni così forti. I fan guardano a queste vetture con occhi pieni di ricordi e sensazioni: non sono macchine, sono esperienze. E quando un oggetto nuovo sfida quelle aspettative, si scatena il dibattito più acceso.

Non è semplice decidere cosa sia “più bella”, ma guardando queste dieci, si capisce che la bellezza di una Ferrari non è una sola cosa: è storia, forma, suono, sensazioni da pelle d’oca. E la Luce, con tutta la sua tecnologia e ambizione, apre un capitolo nuovo, controverso, in cui tradizione e futuro corrono paralleli, senza ancora aver trovato davvero una voce comune.

Ti consigliamo anche

Autostrada, ora la corsia di destra è obbligatoria: l'infrazione ha un costo molto salato
Motori

Autostrada, ora la corsia di destra è obbligatoria: l'infrazione ha un costo molto salato
Ferrari Luce, la prima elettrica del Cavallino ridisegna il lusso secondo Jony Ive
Motori

Ferrari Luce, la prima elettrica del Cavallino ridisegna il lusso secondo Jony Ive
La città italiana con più bocciati all'esame della patente
Motori

La città italiana con più bocciati all'esame della patente
BYD Great Han, la nuova ammiraglia elettrica punta a 1.000 km di autonomia
Motori

BYD Great Han, la nuova ammiraglia elettrica punta a 1.000 km di autonomia
Link copiato negli appunti
Change privacy settings
×