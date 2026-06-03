Marchio iconico torna e distrugge Dacia: utilitaria super efficiente a 12.000 euro

Per molti automobilisti europei il nome Yugo richiama un’epoca ormai lontana, fatta di utilitarie essenziali, prezzi contenuti e tanta praticità.

Eppure quel marchio che sembrava destinato a restare soltanto un ricordo potrebbe presto tornare sulle strade. Dopo anni di silenzio, il progetto di rinascita del brand serbo sta prendendo forma e l’obiettivo dichiarato è ambizioso: entrare nel mercato delle auto economiche dove oggi domina soprattutto la rivale Dacia.

La nuova Yugo non sarà una semplice operazione nostalgia. Dietro il progetto c’è l’intenzione di creare una vettura moderna, accessibile e pensata per chi cerca un mezzo semplice senza spendere cifre elevate. Un approccio che ricorda da vicino la filosofia che ha permesso a Dacia di conquistare milioni di clienti in tutta Europa.

La storia della Yugo affonda le radici nell’ex Jugoslavia. Il modello originale, prodotto dalla casa automobilistica Zastava, divenne celebre negli anni Ottanta grazie a prezzi molto competitivi. Nonostante una reputazione spesso controversa sul fronte dell’affidabilità, riuscì comunque a ritagliarsi uno spazio importante anche fuori dai confini balcanici.

La produzione terminò definitivamente nel 2008, ma oggi il marchio è stato recuperato dall’imprenditore serbo Aleksandar Bjelić, che ha deciso di riportarlo sul mercato con una proposta completamente nuova. Per il design è stato coinvolto il progettista Darko Marčeta, autore delle prime immagini e dei modelli che hanno già attirato l’attenzione degli appassionati.

Design rétro ma tecnologia moderna

Le anticipazioni mostrano una compatta a tre porte che riprende alcuni elementi stilistici della Yugo originale. Le linee squadrate ricordano chiaramente il passato, ma il frontale e i gruppi ottici adottano un linguaggio molto più attuale. L’obiettivo è combinare l’effetto nostalgia con standard moderni di sicurezza e comfort.

Secondo le informazioni disponibili, la vettura dovrebbe nascere su una piattaforma già esistente fornita da un partner industriale. Questa scelta consentirebbe di contenere i costi di sviluppo e di arrivare sul mercato con prezzi competitivi, proprio come ha fatto Dacia negli ultimi anni.

Le indiscrezioni parlano inoltre di motorizzazioni benzina tradizionali, con possibili versioni turbo e persino una variante sportiva. Non viene esclusa nemmeno una futura versione elettrica, anche se il focus iniziale sembra essere quello delle alimentazioni convenzionali.

La domanda che molti si pongono è semplice: può davvero una nuova Yugo impensierire Dacia?

Il costruttore romeno ha costruito il proprio successo offrendo auto essenziali ma moderne, con un rapporto qualità-prezzo difficile da battere. Modelli come Sandero e Duster hanno dimostrato che esiste una vasta fetta di mercato interessata a vetture pratiche senza eccessi tecnologici o costi elevati.

Yugo punta a inserirsi proprio in questo segmento. La strategia sembra chiara: proporre una city car compatta, dal design riconoscibile e dal prezzo contenuto. Se il progetto riuscirà a mantenere bassi i costi senza rinunciare alla qualità, potrebbe attirare giovani automobilisti, famiglie e chi cerca una seconda auto economica.

Arrivo previsto nel 2027

Per vedere la vettura definitiva servirà ancora un po’ di pazienza. Le informazioni diffuse finora indicano il 2027 come anno previsto per il debutto commerciale, mentre nei prossimi mesi dovrebbero emergere ulteriori dettagli tecnici e versioni più vicine alla produzione.

In un mercato automobilistico sempre più orientato verso SUV e modelli costosi, il ritorno di una piccola utilitaria dal prezzo accessibile potrebbe rappresentare una sorpresa interessante. La strada per competere con Dacia è lunga, ma la rinascita di Yugo dimostra che anche i marchi considerati scomparsi possono ancora trovare spazio nel panorama automobilistico europeo.