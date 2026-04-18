I motori con catena di distribuzione da evitare: ci sono BMW, Hyundai e Renault

Per anni è stata considerata la soluzione più sicura, quasi definitiva, rispetto alla tradizionale cinghia.

La catena di distribuzione ha costruito la propria reputazione su una promessa semplice: durare quanto il motore, senza bisogno di sostituzioni frequenti. Eppure, negli ultimi anni, questa convinzione ha iniziato a incrinarsi, lasciando spazio a una realtà più complessa, fatta di guasti costosi e criticità strutturali che hanno coinvolto anche marchi di primo piano.

Non si tratta di casi isolati. In diversi modelli, la catena si è trasformata da elemento di sicurezza a punto debole, mettendo in difficoltà automobilisti e officine.

Tra gli esempi più discussi c’è il motore 1.2 TCe di seconda generazione, utilizzato su numerosi modelli Renault e Dacia. Questo propulsore, progettato per coniugare efficienza e prestazioni, ha mostrato nel tempo problemi rilevanti legati al consumo eccessivo di olio, una condizione che può compromettere la lubrificazione interna e portare a guasti gravi.

La criticità non si ferma qui. In molti casi, il calo dell’olio ha favorito un deterioramento della catena stessa, fino a episodi di rottura con conseguenze pesanti sul motore. Il problema ha interessato vetture molto diffuse, aumentando la portata del fenomeno e trasformandolo in un tema ricorrente nel mercato dell’usato.

Non sorprende, quindi, che oggi chi valuta l’acquisto di questi modelli venga invitato a verifiche approfondite, soprattutto sullo stato della distribuzione e sulla manutenzione pregressa.

Ingenium e non solo: i motori che hanno deluso le aspettative

La questione non riguarda soltanto Renault. Anche il motore Ingenium 2.0 di Jaguar Land Rover è finito sotto osservazione per problemi legati alla distribuzione a catena, con segnalazioni di guasti e interventi frequenti che hanno inciso sui costi di gestione.

Si tratta di un caso emblematico perché coinvolge un progetto nato per rappresentare l’eccellenza tecnica del gruppo. La presenza di criticità su un motore così recente ha contribuito a mettere in discussione il mito della catena “eterna”.

Ancora più impattante è il caso del BMW N63, un V8 che ha introdotto soluzioni avanzate ma si è rivelato problematico sotto diversi aspetti. Oltre al consumo elevato di olio, sono stati segnalati guasti alla turbina, agli iniettori e persino al sistema di distribuzione, con interventi che possono superare i 10.000 euro fuori garanzia.

Sul fronte asiatico, invece, il motore Theta II di Hyundai e Kia ha generato una delle più grandi campagne di richiamo degli ultimi anni. Milioni di veicoli sono stati coinvolti a causa di difetti strutturali, con costi complessivi che hanno raggiunto cifre miliardarie.

Il mito della catena “a vita” è finito

Questi casi raccontano una trasformazione più ampia. La catena di distribuzione, un tempo considerata quasi esente da manutenzione, si è rivelata vulnerabile soprattutto nei motori moderni, spesso più compatti e spinti al limite per rispettare normative e consumi.

Le cause sono diverse: materiali alleggeriti, progettazioni più complesse, maggiore stress meccanico. Il risultato è che anche componenti teoricamente robusti possono cedere prima del previsto, con conseguenze economiche rilevanti.

Cosa cambia per chi compra un’auto

Per chi si muove nel mercato dell’usato, il messaggio è chiaro: non basta più sapere se un motore ha la catena o la cinghia. Serve conoscere la storia specifica del propulsore, i difetti noti e gli eventuali richiami.

La differenza oggi non sta nella tecnologia scelta, ma nella qualità del progetto e nella manutenzione effettuata. E proprio qui si gioca la vera partita: tra risparmio iniziale e rischio di interventi che possono trasformarsi in una spesa imprevista, spesso difficile da sostenere.

In un settore che evolve rapidamente, anche le certezze tecniche più consolidate possono cambiare. E la catena di distribuzione, da simbolo di affidabilità, è diventata uno degli esempi più evidenti di questa trasformazione.