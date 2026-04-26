Xiaomi prepara il SUV elettrico da 990 CV: la sfida alle auto premium passa dalla Cina

Xiaomi prepara un nuovo SUV elettrico ad altissime prestazioni e punta a dimostrare che il futuro dell’auto non passa più soltanto dai marchi storici.

La YU7 GT è attesa per la fine di maggio e rappresenta una delle mosse più ambiziose del marchio cinese nel settore delle quattro ruote. Dopo essersi imposta per anni nel mercato degli smartphone e dei dispositivi smart, Xiaomi sta cercando spazio anche nell’auto elettrica, con una strategia sempre più chiara: unire tecnologia, prestazioni e prezzo competitivo.

Il modello nasce come variante più sportiva della Xiaomi YU7, il SUV elettrico già pensato per competere con prodotti come Tesla Model Y. La sigla GT indica però un’impostazione diversa, più vicina al mondo delle auto ad alte prestazioni che a quello dei SUV familiari tradizionali. Non si tratta quindi solo di una versione più potente, ma di un’auto pensata per rafforzare l’immagine del marchio.

Un SUV elettrico da quasi mille cavalli

Il dato che colpisce subito è la potenza: la Xiaomi YU7 GT dovrebbe arrivare con un sistema a doppio motore da 738 kW, pari a circa 990 CV. Sono numeri da supercar, applicati però a un SUV elettrico di grandi dimensioni. La velocità massima indicata arriva fino a 300 km/h, mentre tra le soluzioni tecniche figurano freni carboceramici Brembo e una taratura orientata alla guida sportiva.

Questo posizionamento dice molto sul modo in cui Xiaomi vuole entrare nella fascia alta del mercato. La prestazione diventa uno strumento per attirare attenzione, ma anche per dimostrare che un’azienda nata nell’elettronica di consumo può competere con costruttori che lavorano sulle auto da decenni.

Prezzo alto, ma aggressivo per il segmento

Le stime parlano di un prezzo compreso tra 450.000 e 500.000 yuan, una cifra che al cambio attuale si muove intorno ai 65.000-72.000 euro. Non sarebbe quindi un’auto economica, ma il confronto con altri SUV elettrici premium cambia la prospettiva: Xiaomi potrebbe offrire prestazioni molto elevate a un prezzo inferiore rispetto a diversi marchi europei o americani di fascia alta.

Il punto non è solo vendere tanti esemplari, ma costruire reputazione. Un modello come YU7 GT serve anche a far percepire Xiaomi come un marchio credibile nell’auto elettrica, non come un esperimento laterale. È la stessa logica usata spesso nel mondo tech: il prodotto più potente non è sempre quello più venduto, ma può trascinare l’immagine dell’intera gamma.

Perché questa mossa riguarda anche l’Europa

Per ora la YU7 GT guarda soprattutto al mercato cinese, ma il tema interessa anche l’Europa. Xiaomi ha già indicato l’intenzione di espandersi fuori dalla Cina nei prossimi anni, e il Vecchio Continente resta uno degli sbocchi più importanti per i costruttori elettrici asiatici. Se modelli di questo tipo arriveranno davvero sul mercato europeo, la pressione su Tesla, Porsche, BMW e Mercedes potrebbe aumentare.

La partita, però, non si gioca solo sui cavalli. Per convincere il pubblico europeo serviranno autonomia reale, assistenza, sicurezza, software stabile e tempi di consegna credibili. La forza di Xiaomi potrebbe essere l’integrazione con il proprio ecosistema smart, ma nel settore auto la fiducia si costruisce con più lentezza rispetto agli smartphone.

La YU7 GT va quindi letta come un segnale preciso: i produttori tech cinesi non vogliono limitarsi a entrare nel mercato dell’auto elettrica, ma puntano direttamente alla fascia più visibile e competitiva. Se questa strategia funzionerà, i prossimi anni potrebbero rendere il confine tra tecnologia di consumo e mobilità sempre più sottile.