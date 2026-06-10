Smartphone alla guida, non è vero che non si possono mai utilizzare: il CdS spiega come non rischiare la multa

L’articolo 173 vieta esplicitamente l’uso di apparecchi radiotelefonici, smartphone, tablet o dispositivi simili quando comportano l’allontanamento delle mani dal volante. L’unica eccezione riguarda dispositivi a viva voce o con auricolare, sempre che il conducente possa sentire con entrambe le orecchie senza l’uso delle mani.

Molti pensano che lo stop a un semaforo o in coda sia considerato una sosta: la Cassazione ha chiarito che non è così. Anche in questi momenti, il veicolo è in “interruzione temporanea della marcia” e non è consentito interagire con lo smartphone. La logica è semplice: un momento di distrazione, anche breve, può compromettere la sicurezza e aumentare il rischio di incidenti. La giurisprudenza ribadisce che il guidatore deve mantenere controllo completo del veicolo in ogni momento, anche se fermo temporaneamente.

Le sanzioni previste

Chi viola queste norme rischia multe da 250 a 1.000 euro e la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. La norma tutela non solo chi guida, ma anche chi si trova intorno, riducendo i comportamenti distratti che possono provocare incidenti anche durante brevi interruzioni della marcia.

Con l’aumento dei touchscreen nei sistemi di infotainment, la linea tra uso consentito e illecito diventa più sottile. Operazioni rapide, come cambiare stazione radio o regolare il condizionatore, difficilmente comportano sanzioni. Tuttavia, interazioni prolungate o che richiedono di distogliere le mani dal volante possono essere considerate violazione dell’articolo 141, che richiede il controllo totale del veicolo in qualsiasi condizione di guida.

Come usare lo smartphone in sicurezza

Per evitare sanzioni, le alternative legali includono:

Utilizzare il telefono solo con auricolare o vivavoce Bluetooth, senza mai staccare le mani dal volante.

Fermarsi in una vera sosta se è necessario digitare, leggere messaggi o impostare il navigatore.

Limitare l’interazione con touchscreen di bordo a gesti rapidi e minimi, evitando operazioni complesse durante la guida.

Anche lo stop a un semaforo non permette di usare lo smartphone liberamente. La regola generale è semplice: ogni interazione che distoglie l’attenzione dalla guida può trasformarsi in multa. La prudenza e l’uso di sistemi a mani libere rimangono le strategie più efficaci per rispettare il Codice della Strada e garantire sicurezza a sé stessi e agli altri.