Auto elettriche, ora queste costano pochissimo: quale comprare subito per risparmiare nel 2026

L’arrivo dei marchi cinesi e la crescita della concorrenza hanno reso più economica la produzione delle piattaforme elettriche, consentendo ai consumatori di entrare nel mondo delle zero emissioni a costi molto più contenuti rispetto a pochi anni fa.

Non tutti i profili di utilizzo si adattano all’elettrico. Per trarre vantaggio dalle citycar e dalle hatchback compatte serve una routine compatibile con la ricarica e tragitti giornalieri coerenti con l’autonomia. Chi dispone di un box o di punti di ricarica vicini e percorre distanze ridotte può risparmiare davvero, approfittando di modelli entry-level affidabili e pratici.

Citycar economiche e praticità urbana

La Dacia Spring, con prezzo base di 18.700 euro, rimane simbolo dell’elettrico d’ingresso: compatta, leggera e semplice, adatta a traffico urbano e spostamenti brevi. La Leapmotor T03 da 18.900 euro sorprende per la dotazione tecnologica interna, mentre la DR 1.0 EV offre praticità e costi di gestione minimi, perfetta per la città. La BYD Dolphin Surf, proposta a 19.790 euro, combina design moderno e guida stabile, adatta anche a percorsi extraurbani brevi.

Tra le francesi, la Renault Twingo E-Tech Electric si distingue per agilità e maneggevolezza, mentre la Citroen e-C3, a 20.490 euro, punta su spazio interno, comfort e versatilità, avvicinandosi a un piccolo crossover urbano. La MG4 EV Urban, da 21.990 euro, alza il livello qualitativo, con interni moderni, distribuzione dei pesi equilibrata e autonomia sufficiente per tragitti extraurbani più impegnativi.

Icone italiane e ritorno dei nomi storici

La Fiat 500 elettrica, con prezzo di partenza da 23.900 euro, unisce stile, tecnologia e qualità percepita, continuando a essere un simbolo urbano. La Fiat Grande Panda elettrica mantiene invece praticità e versatilità, ideale per famiglie in città, mentre la Renault 5 E-Tech Electric, proposta a 24.950 euro, reinventa il design rétro in chiave moderna, promettendo un’esperienza elettrica completa e stilisticamente riuscita.

Il 2026 offre quindi un panorama di citycar e compatte elettriche che permettono di ridurre costi di carburante e gestione, con soluzioni concrete per chi vuole muoversi in città senza rinunciare a tecnologia, praticità e autonomia.