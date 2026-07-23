Se avete un'auto di questo colore consumate e spendete di più, ecco perché

Chi guida un’auto nera o con carrozzeria scura rischia di consumare più energia e, alla lunga, di spendere qualcosa in più.

Succede soprattutto d’estate, quando la macchina resta ferma al sole nelle ore peggiori: l’abitacolo si scalda di più e il climatizzatore deve lavorare più a lungo per riportare la temperatura a livelli accettabili. Il prezzo d’acquisto non c’entra, a meno di vernici particolari. Qui si parla di costi d’uso: meno comfort appena si sale a bordo, più raffreddamento necessario e, sulle auto a motore termico, anche un piccolo aumento dei consumi di carburante.

Perché le carrozzerie scure assorbono più calore

La spiegazione è semplice: le tinte scure assorbono più radiazione solare rispetto ai colori chiari, che invece riflettono meglio la luce. E la luce porta energia. Quando viene assorbita dalla carrozzeria, una parte si trasforma in calore. Per questo una vettura nera lasciata in un parcheggio assolato, magari sull’asfalto di un centro commerciale alle 14, può diventare in pochi minuti molto più calda di una bianca o argento. Lo si capisce appena si apre lo sportello: volante bollente, sedili roventi, aria pesante.

Secondo un esperimento pubblicato su ScienceDirect, condotto su due Honda Civic identiche ma di colore diverso, l’abitacolo dell’auto nera ha registrato temperature superiori di circa 5-6 gradi rispetto a quello della vettura argento. Sulla carta sembra poco. Dentro l’auto, però, si sente eccome. “È il classico caso in cui l’estetica incide sull’uso quotidiano”, spiegano spesso i tecnici del settore automotive quando parlano di efficienza termica.

Il peso del climatizzatore su consumi, emissioni e autonomia

Il conto arriva quando si accende il climatizzatore dell’auto e si prova a riportare l’abitacolo a una temperatura vivibile, per esempio intorno ai 25 gradi. Nello stesso studio, per arrivare a quel livello in circa 30 minuti, l’auto argento ha richiesto il 13% di energia in meno rispetto a quella nera. In parole semplici: la vettura più chiara fa meno fatica a raffreddarsi. Sui motori tradizionali questo può tradursi in un risparmio stimato di 0,12 litri ogni 100 chilometri, con una riduzione delle emissioni pari a 2,7 grammi di CO₂ per chilometro.

Non sono numeri destinati, da soli, a cambiare il bilancio annuale di una famiglia. Ma sulle percorrenze frequenti, nelle città più calde e nei mesi estivi, diventano un dettaglio reale. Sulle auto elettriche, poi, il discorso è ancora più diretto: l’energia usata per raffreddare l’abitacolo è energia sottratta all’autonomia.

Dal nero al bianco: la classifica dei colori che scaldano di più l’abitacolo

Le simulazioni citate nel settore dicono che, a parità di modello e di esposizione al sole, la temperatura interna dell’auto può cambiare anche di circa 14 gradi solo in base al colore della carrozzeria. La scala conferma quello che molti automobilisti hanno già sperimentato dopo una sosta al sole: il nero è il colore più penalizzante, con valori che possono arrivare intorno ai 62°C nell’abitacolo. Seguono il rosso, circa 51°C, il giallo a 50°C, il blu intorno ai 48°C, l’argento a 47°C, il verde a 45°C e il bianco, il più favorevole, a circa 43°C.

Sono valori indicativi, perché incidono anche vetri, interni, ventilazione, posizione dell’auto e durata della sosta. Il senso, però, non cambia: una carrozzeria chiara aiuta a contenere il calore, alleggerisce il lavoro iniziale del climatizzatore e può rendere l’auto un po’ più efficiente. Meno effetto scenico, forse. Ma anche meno caldo.