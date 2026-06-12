Eliminare un virus dallo smartphone non è mai stato così semplice: la guida passo passo (per tutti)

Un virus può infiltrarsi facilmente, soprattutto attraverso app scaricate da fonti non ufficiali, cliccando link sospetti o aprendo allegati infetti. Le conseguenze possono variare da rallentamenti del dispositivo a furti di dati, fino a problemi di privacy e sicurezza finanziaria.

Riconoscere i segnali di infezione

Il primo passo per intervenire è identificare i sintomi di un’infezione. Se il dispositivo rallenta in modo significativo, le applicazioni si bloccano o si avviano lentamente, oppure la batteria si consuma molto più velocemente del normale, potrebbe esserci un malware in azione.

Un aumento inspiegabile dei dati consumati può indicare che il virus sta trasmettendo informazioni dal telefono, mentre la comparsa di app sconosciute o di popup pubblicitari intrusivi è un ulteriore campanello d’allarme. Anche un surriscaldamento ingiustificato, problemi nelle chiamate o nei messaggi e modifiche improvvise alle impostazioni del dispositivo possono essere segnali importanti. In presenza di uno o più di questi fenomeni, è consigliabile effettuare una scansione con un software antivirus affidabile.

Rimuovere virus su Android

Per eliminare malware da uno smartphone Android, è fondamentale procedere con metodo. Innanzitutto, attivando la modalità provvisoria, il telefono avvia solo le applicazioni essenziali, isolando eventuali software dannosi. Successivamente, è necessario individuare e rimuovere le app sospette, concentrandosi su quelle scaricate da fonti non ufficiali o installate di recente, senza toccare quelle di sistema.

Attivare Play Protect, la funzione integrata nel Google Play Store, permette di analizzare tutte le app installate e ricevere avvisi in caso di rilevamento di malware. Una volta completati questi passaggi, un semplice riavvio del dispositivo ripristina il funzionamento normale.

Eliminare virus su iPhone

Su iPhone, la procedura prevede diverse accortezze. Spesso cancellare cronologia e dati del browser aiuta a eliminare minacce temporanee. In molti casi, un riavvio del dispositivo risolve il problema, mentre aggiornare iOS garantisce la correzione di eventuali vulnerabilità. Se il malware persiste, è consigliabile ripristinare il telefono da un backup precedente o configurarlo come nuovo dispositivo, seguendo attentamente le istruzioni.

Rimuovere un virus è solo una parte della sicurezza: prevenire è altrettanto importante. Utilizzare un antivirus per smartphone, come Norton Mobile Security, consente di proteggere il dispositivo in tempo reale, rilevando app e file potenzialmente dannosi. Questo tipo di software offre anche protezione durante la navigazione web, analizza le reti WiFi non sicure e include funzionalità aggiuntive come il blocco di chiamate e messaggi indesiderati, il controllo della privacy e strumenti anti-furto. Grazie a queste precauzioni, sia Android che iPhone possono rimanere sicuri, riducendo significativamente il rischio di infezioni.