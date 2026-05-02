Esperto lancia l'allarme su questi conti bancari: se non si interviene il denaro potrebbe ora essere trasferito allo Stato

Esistono capitali immobili che galleggiano in un limbo burocratico, dimenticati dai titolari e monitorati con attenzione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Non si tratta di somme esigue o di casi isolati, ma di una massa monetaria che alimenta il fondo per l’indennizzo delle vittime di frodi finanziarie. La definizione tecnica è conti dormienti, una categoria che include non solo i classici conti correnti, ma anche libretti di risparmio, certificati di deposito e polizze vita.

Il meccanismo di “sospensione” scatta quando non viene effettuata alcuna operazione per un periodo ininterrotto di dieci anni. Tuttavia, il cronometro non è uguale per tutti: per gli assegni circolari il tempo si accorcia drasticamente a tre anni. È una sorta di entropia finanziaria dove l’assenza di attrito, ovvero di movimenti, genera la perdita del possesso.

Perché i conti bancari dormienti possono subire modifiche

La soglia minima perché un rapporto venga considerato rilevante in questo senso è di 100 euro; al di sotto di questa cifra, il conto può restare silente senza attivare le procedure di devoluzione.

Molti risparmiatori ignorano che la “dormienza” non riguarda solo la dimenticanza del proprietario. Spesso il fenomeno emerge in seguito a successioni mai perfezionate o per la semplice pigrizia di chi, avendo cambiato istituto, lascia poche centinaia di euro in un vecchio rapporto “per sicurezza”. Il denaro che non si muove è un segnale di allarme per il sistema, che interpreta l’inerzia come una rinuncia implicita o un’incapacità di gestione.

Curiosamente, un dettaglio che sfugge alla narrazione comune riguarda i sistemi informatici delle banche: alcuni vecchi terminali anni ’90, ancora integrati nei moderni core-banking, generano avvisi automatici che i consulenti devono gestire manualmente, spesso tra decine di altre priorità burocratiche. Questo elemento tecnico, puramente infrastrutturale, è talvolta il primo filtro che separa un conto attivo da uno destinato all’oblio.

C’è un’intuizione meno ortodossa da considerare: il conto dormiente potrebbe essere interpretato non come una perdita, ma come l’ultima forma di risparmio “puro”, quello sottratto alla frenesia del consumo e persino alla memoria del possessore. Eppure, questa purezza è fatale. Una volta che la banca invia la raccomandata con avviso di ricevimento, il titolare ha 180 giorni di tempo per risvegliare il rapporto. Basta un’operazione semplicissima, un bonifico in entrata o anche solo una richiesta scritta di movimentazione.

Se il termine scade senza segnali di vita, l’istituto di credito è obbligato a trasferire le somme al Fondo gestito dalla Consap. Da quel momento, il recupero diventa una corsa contro il tempo: si hanno dieci anni per richiedere il rimborso, dopodiché lo Stato incamera definitivamente il tesoretto. È interessante notare come la normativa si applichi rigorosamente anche ai titoli al portatore, che un tempo rappresentavano la quintessenza dell’anonimato finanziario e che oggi, in caso di inattività, finiscono per finanziare le casse pubbliche.

La gestione di questi flussi richiede una vigilanza costante. Non è raro che il titolare, convinto che il denaro sia al sicuro proprio perché “non toccato”, si scontri con una realtà normativa che premia la circolazione monetaria a discapito della stasi. La sorveglianza sui propri asset non è dunque solo una scelta prudenziale, ma un obbligo civile per evitare che la propria liquidità si trasformi in un contributo involontario all’erario. Controllare l’estratto conto, anche quello di un libretto d’infanzia ereditato, rimane l’unico antidoto efficace contro questa espropriazione silenziosa.