Europa paralizzata, 4 giorni senza bonifici: ecco da quando e perché

Christian Camberini
Pubblicato il 28 mar 2026
Europa paralizzata, 4 giorni senza bonifici: ecco da quando e perché

Quattro giorni senza bonifici sembrano un’infinità, specialmente in un mondo digitalizzato come il nostro.

Per quattro giorni i bonifici ordinari tra banche europee si fermano quasi del tutto, e non è un guasto ma un effetto prevedibile del calendario e dei sistemi su cui viaggiano i pagamenti.

Il blocco parte giovedì 2 aprile alle 18.00. Da quel momento i trasferimenti tra conti di banche diverse entrano in pausa. Venerdì, sabato, domenica e anche lunedì restano giornate “morte” per i bonifici tradizionali. Le operazioni possono essere inserite, ma restano in coda. Verranno lavorate solo da martedì 7 aprile. 

Per chi usa l’home banking sembra un rallentamento. In realtà è un fermo tecnico legato al modo in cui funziona il sistema europeo dei pagamenti. 

Perché i bonifici si fermano 

Il punto è il circuito. I bonifici ordinari passano attraverso piattaforme interbancarie che non operano nei giorni festivi. Non è una scelta recente, è una struttura che esiste da anni. 

bonifici bloccati per 4 giorni

Cosa sta succedendo (www.webnews.it)

Il calendario incide più di quanto si pensi. Quando si allineano festività e fine settimana, si crea un blocco continuo. È quello che succede in questo caso: quattro giorni consecutivi senza lavorazione. 

Non è tutta la finanza a fermarsi. I conti funzionano, le carte funzionano, i pagamenti nei negozi passano. Ma il trasferimento tra banche, quello classico, resta sospeso. Ed è qui che nasce la percezione di “Europa paralizzata”. In realtà è un sistema che procede a intermittenza, non in tempo reale. 

Cosa succede a stipendi e pagamenti 

L’impatto si vede subito nelle operazioni più comuni. Stipendi, rimborsi, bonifici tra privati: tutto ciò che passa da un conto all’altro può subire uno slittamento. 

Se un pagamento viene disposto dopo la soglia di giovedì sera, resta fermo. Non sparisce, ma non arriva. Si accumula. 

Per chi aspetta un accredito può fare la differenza. Un pagamento previsto per venerdì può arrivare martedì. Non è un errore della banca, ma una conseguenza del calendario. Lo stesso vale per chi deve pagare. Affitti, rate, trasferimenti tra familiari. Se si parte in ritardo, si entra automaticamente nel blocco. 

L’alternativa che resta attiva 

Non tutto però si ferma. I bonifici istantanei continuano a funzionare. Viaggiano su un’infrastruttura diversa, la piattaforma TIPS (Target Instant Payment Settlement), che opera in modo continuo. Ventiquattr’ore su ventiquattro, anche nei festivi. 

Questo spiega perché durante il blocco alcuni trasferimenti passano comunque. Non è una corsia preferenziale improvvisata, è un sistema parallelo già attivo da anni. 

Non tutti i conti però lo utilizzano allo stesso modo. Ci sono limiti di importo, costi variabili, e non tutte le banche lo offrono con le stesse condizioni. Per questo non sempre è la soluzione automatica. 

Cosa cambia con questo blocco 

Il punto, alla fine, è uno solo: i tempi non sono sempre immediati, anche se l’interfaccia digitale dà l’impressione opposta. Si può inviare un bonifico in pochi secondi, ma questo non significa che venga eseguito subito. Dipende dal circuito, dal giorno, dall’orario. 

Chi ha dimestichezza con questi meccanismi tende a muoversi in anticipo. Gli altri se ne accorgono quando il denaro non arriva. E ogni volta sembra una sorpresa. Anche se, in realtà, il sistema funziona così da anni. Solo che si nota davvero quando si ferma. 

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