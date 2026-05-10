I data center dell’AI fanno rumore anche quando non si sentono: cresce la protesta dei residenti

I data center costruiti per sostenere l’intelligenza artificiale stanno diventando una fonte di tensione per molte comunità, non solo per energia e consumo d’acqua.

Accanto ai timori per bollette, reti elettriche e impatto ambientale, cresce infatti un problema meno visibile ma molto concreto: il rumore costante prodotto da sistemi di raffreddamento, generatori, turbine e grandi impianti industriali che lavorano giorno e notte.

Il punto non riguarda soltanto i suoni facilmente percepibili, come il ronzio delle ventole o il rumore dei generatori. In alcune aree vicine ai nuovi campus tecnologici, i residenti segnalano anche vibrazioni e frequenze molto basse, spesso descritte come un fastidio continuo più che come un rumore tradizionale. È qui che entra in gioco il tema dell’infrasuono, cioè onde sonore sotto la soglia dell’udito umano, difficili da valutare con i normali strumenti usati per misurare i decibel.

Il rumore nascosto dei data center

Un data center moderno non è un semplice edificio pieno di computer. Per funzionare deve alimentare migliaia di server, raffreddare hardware sempre più potente e garantire continuità anche quando la rete elettrica è sotto pressione. I carichi legati all’AI generativa rendono tutto più intenso, perché GPU e sistemi di calcolo producono molto calore e richiedono infrastrutture di supporto pesanti.

Il raffreddamento è una delle fonti principali del problema. Ventole industriali, chiller, sistemi ad aria e impianti di climatizzazione possono generare un sottofondo continuo, soprattutto se il sito è vicino ad abitazioni. A questo si aggiungono i generatori di emergenza, spesso diesel, che devono essere testati periodicamente e possono diventare molto rumorosi quando entrano in funzione.

Perché l’infrasuono complica le misurazioni

L’infrasuono rende la discussione più delicata perché non sempre viene registrato come un rumore “forte” dai rilevamenti tradizionali. Una persona può non sentirlo come un suono chiaro, ma percepirlo come pressione, ronzio profondo o vibrazione. Alcuni residenti riferiscono mal di testa, insonnia, nausea o ansia, ma gli effetti richiedono ancora studi e verifiche più solide.

Proprio per questo, il tema non va trasformato in allarme facile. Il problema esiste come conflitto territoriale e come questione di qualità della vita, ma la parte sanitaria deve essere raccontata con cautela. Le comunità chiedono controlli più precisi, regole più chiare e valutazioni capaci di considerare anche le basse frequenze, non soltanto il rumore misurato con parametri standard.

La crescita dell’AI arriva vicino alle case

La domanda di calcolo sta spingendo molte aziende a costruire nuovi data center o ad ampliare quelli esistenti. Il motivo è chiaro: modelli AI, cloud, servizi online e applicazioni aziendali richiedono una quantità crescente di potenza. Ma quando questi siti vengono realizzati vicino a zone residenziali, il vantaggio industriale può scontrarsi con la vita quotidiana di chi abita accanto a impianti attivi 24 ore su 24.

Il nodo è anche urbanistico. I grandi operatori cercano aree vicine a energia, fibra, strade e infrastrutture già disponibili, perché costruire tutto da zero richiede tempi e costi enormi. Questo però aumenta il rischio di collocare strutture pesanti troppo vicino a quartieri abitati, scuole o piccole comunità.

La crescita dell’intelligenza artificiale non si misura più soltanto in nuovi chatbot, chip più potenti o servizi cloud più rapidi. Dietro ogni risposta generata in pochi secondi esistono edifici, ventole, linee elettriche, sistemi di raffreddamento e persone che vivono nei dintorni.