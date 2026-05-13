Carta di identità, il 3 agosto scatta l’obbligo: quanto costerà e i documenti necessari per ottenere quella elettronica

A partire dal 3 agosto, la carta d’identità cartacea non sarà più valida in Italia né in altri Paesi dell’Unione Europea, anche se sul retro è indicata una scadenza successiva.

Questo cambiamento, promosso dalla campagna “Se non è elettronica, non vale”, segna un passo importante nella digitalizzazione del Paese e nell’aumento della sicurezza dei documenti di identità. Chi possiede ancora una carta cartacea dovrà quindi provvedere a sostituirla con la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Il passaggio alla CIE

Il passaggio dalla carta tradizionale alla versione elettronica è legato alla necessità di rafforzare gli standard di sicurezza e alla volontà di modernizzare i documenti ufficiali. La CIE non solo è dotata di una tecnologia avanzata, ma permetterà anche di accedere a servizi digitali in modo più sicuro, un aspetto sempre più rilevante nel mondo moderno.

Dal 3 agosto, chiunque avrà bisogno di un documento di identità per motivi pratici come imbarcarsi su un aereo, fare operazioni bancarie o verificare la propria maggiore età dovrà avere una CIE in formato elettronico. La vecchia carta, anche se ancora valida fino alla data indicata sul retro, non sarà più accettata.

La CIE può essere richiesta presso il Comune di residenza o quello di dimora. In vista della scadenza, molti Comuni hanno già attivato orari straordinari per facilitare le richieste, mentre altri hanno messo a disposizione chioschi informativi o modalità online per prenotare un appuntamento.

Per ottenere la CIE, il cittadino dovrà presentarsi con una fototessera formato passaporto (se non già caricata digitalmente tramite il servizio Agenda CIE), codice fiscale o tessera sanitaria, oltre alla documentazione personale. La CIE avrà un costo di 16,79 euro, ma potrebbero essere applicati anche diritti di segreteria e altre tariffe, a discrezione del Comune.

Cosa succede durante la richiesta

Quando si richiede la CIE, il Comune provvederà a verificare i dati anagrafici, acquisire le impronte digitali (una parte fondamentale della procedura) e dare la possibilità di scegliere il metodo di consegna, che può essere presso l’ufficio comunale o direttamente a domicilio. La durata della CIE varia in base all’età: sarà valida per 3 anni per i minorenni sotto i 3 anni, per 5 anni tra i 3 e i 18 anni, e per 10 anni per gli adulti.

In alcuni casi, se non è possibile acquisire le impronte digitali al momento della richiesta, la validità della CIE sarà ridotta a 12 mesi. Si tratta di una situazione temporanea che riguarderà solo alcune specifiche condizioni.

Il 3 agosto è la data definitiva per il passaggio dalla vecchia carta di identità alla CIE. Non aspettare l’ultimo momento, soprattutto considerando che i tempi di attesa per la consegna della CIE potrebbero allungarsi man mano che ci si avvicina alla scadenza. Procedere subito con la richiesta ti permetterà di evitare disagi e garantirti un documento valido per tutti gli scopi futuri, inclusi viaggi, operazioni bancarie e molto altro.