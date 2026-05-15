Carta d’identità elettronica, come fare se non si trova più nessun appuntamento entro agosto: la soluzione all’emergenza delle grandi città

Non è una novità che ottenere un appuntamento per il rinnovo della carta d’identità elettronica nelle grandi città stia diventando una missione impossibile.

Dallo scorso anno, infatti, l’attesa per un appuntamento è cresciuta in modo esponenziale, tanto che trovare una data libera prima di agosto sembra essere ormai un’impresa da far rizzare i capelli. Se hai provato a prenotare online e ti sei trovato di fronte a zero disponibilità, non sei solo. E la situazione non riguarda più solo le grandi metropoli come Roma e Milano, ma anche città di medie dimensioni dove l’esigenza di rinnovo è cresciuta a dismisura.

L’introduzione della carta d’identità elettronica ha certamente portato benefici in termini di sicurezza e praticità, ma ha anche ingigantito il problema delle code e dei tempi di attesa. La digitalizzazione, in questo caso, ha fatto i conti con una burocrazia che fatica a stare al passo.

Come fare se non si trova appuntamento per la CIE entro Agosto

Se in passato l’appuntamento per il rinnovo era quasi un atto da fare in un’ora e mezza di pausa pranzo, oggi occorre programmare con mesi di anticipo. Peraltro, il sistema online che permette di prenotare il rinnovo della CIE (Carta d’Identità Elettronica) ha mostrato più volte segni di sofferenza: i siti sono intasati, le date sono esaurite in pochi minuti e la frustrazione cresce tra i cittadini che si vedono di fatto bloccati.

La causa di questo intasamento è semplice: la gestione delle agende degli uffici comunali non è riuscita a tenere il passo con la crescente domanda. A questo si aggiunge il fatto che la CIE, rispetto alla carta d’identità cartacea, richiede più tempo per l’emissione, aumentando così la pressione sui servizi comunali.

Se ti trovi nella situazione di non riuscire a prenotare un appuntamento prima di agosto o, peggio, di non trovarne nessuno nei prossimi mesi, le soluzioni non sono molte, ma esistono. Una delle strade più semplici è quella di rivolgersi agli uffici comunali di altre città o quartieri che potrebbero avere disponibilità. Sì, il sistema di prenotazione è centralizzato, ma in alcune zone meno trafficate potrebbero esserci ancora slot liberi. Questo, però, potrebbe richiedere una certa flessibilità negli orari e un po’ di pazienza per l’attesa.

In alternativa, se hai un’urgenza legata a motivi di viaggio (ad esempio, un viaggio all’estero imminente), puoi provare a spiegare la tua situazione direttamente agli uffici comunali. A volte, l’urgenza viene presa in considerazione e possono essere riservati degli appuntamenti per chi deve partire a breve, anche se questa non è una regola automatica e dipende dalla disponibilità del momento.

Un’altra soluzione che alcuni comuni stanno provando è quella di aumentare gli sportelli mobili o di delegare l’iter di rinnovo a centri privati accreditati che possono gestire la parte burocratica per conto dell’amministrazione comunale. Purtroppo, anche queste soluzioni non sono ancora diffuse in modo uniforme su tutto il territorio.

Questo caos legato ai tempi di attesa per la carta d’identità elettronica non è solo una questione burocratica. È una problematica concreta per chi ha necessità di viaggiare, per chi deve affrontare pratiche amministrative o, più semplicemente, per chi non vuole restare con un documento scaduto. Il timore che la carta d’identità cartacea non venga più accettata o che non si riesca a ottenere quella elettronica in tempo diventa una frustrazione quotidiana.

L’altro aspetto da considerare è che, a causa di questa difficoltà nell’ottenere un appuntamento, ci si trova spesso a non avere alternative pratiche. Per esempio, chi non ha un passaporto valido potrebbe trovarsi in una situazione di stallo, costretto a rinunciare a viaggi, opportunità lavorative o a eseguire operazioni online che richiedono l’identificazione.

Nonostante l’introduzione di un sistema digitalizzato che doveva semplificare la vita dei cittadini, a oggi la realtà è ben diversa: il processo si è rallentato e reso ancora più complesso, portando ad una sorta di emergenza burocratica che non accenna a risolversi facilmente.