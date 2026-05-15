Se dietro la chiamata della banca c’è un truffatore, lo smartphone lo riconosce: tutto sulla nuova funzione Android

Android 17 sta portando con sé una serie di novità in materia di sicurezza che potrebbero cambiare il modo in cui interagiamo con il nostro smartphone.

Tra queste, una delle funzioni più attese è senza dubbio la verifica automatica delle chiamate bancarie, progettata per proteggere gli utenti da truffe telefoniche sempre più diffuse. Ma cosa cambia davvero per chi ha uno smartphone Android? E come questa nuova funzione potrebbe aiutarci a riconoscere un tentativo di truffa prima che sia troppo tardi?

La lotta alle truffe bancarie: una funzione intelligente

Le truffe telefoniche che si spacciano per chiamate della banca sono un problema crescente. Il classico tentativo in cui un “operatore” cerca di ottenere informazioni sensibili, come numeri di conto, PIN o dati personali, ha ormai trovato terreno fertile. Google ha deciso di affrontare direttamente questa minaccia con una funzionalità innovativa: la verifica automatica delle chiamate bancarie.

Quando riceviamo una chiamata da un numero che sembra appartenere alla nostra banca, Android 17 attiverà una verifica automatica. Il sistema interrogherà l’app ufficiale della banca per confermare che la chiamata provenga effettivamente da essa. Se l’app non conferma la validità della chiamata, Android terminerà automaticamente la comunicazione, proteggendo l’utente da potenziali truffe.

Questa misura sembra un’arma potente, soprattutto per chi è già stato vittima di queste truffe o teme che possa succedere in futuro. La funzione, al momento, è in fase di attivazione per alcuni istituti bancari, tra cui Revolut, Itaú e Nubank, ma la sua estensione ad altri istituti è prevista per la fine dell’anno.

Il vantaggio concreto di questa novità risiede nella sua semplicità e automazione. Le truffe bancarie telefoniche non sono solo un fastidio, ma una vera e propria minaccia. Non sempre l’utente ha la capacità o la prontezza di riconoscere che si tratta di una truffa. Con Android 17, l’utente non dovrà fare nulla: il sistema si occupa di verificare se la banca sta effettivamente chiamando, eliminando così uno degli elementi più pericolosi di queste frodi.

Quando si riceve una chiamata da un numero che, secondo l’ID chiamante, potrebbe appartenere alla propria banca, Android chiederà automaticamente all’app bancaria di confermare se la chiamata è effettivamente in corso. Se l’app risponde negativamente, Android chiuderà la comunicazione.

Inoltre, le banche hanno la possibilità di designare numeri come solo in entrata, cioè numeri che non vengono mai utilizzati per effettuare chiamate verso i clienti. In questi casi, qualsiasi tentativo di chiamata proveniente da numeri designati verrà automaticamente terminato, riducendo ulteriormente i rischi.

Le limitazioni: quando la funzione non sarà disponibile

Nonostante la funzione prometta molto, la sua utilità dipende in gran parte da quante banche decidano di aderire a questo sistema. Se la vostra banca non è tra quelle che partecipano all’iniziativa, purtroppo non avrete accesso alla funzione. In ogni caso, per chi ha una banca che supporta questa misura, il valore di protezione sarà innegabile.

La funzione sarà disponibile su tutti i dispositivi Android 11 e versioni successive, ma l’espansione a più istituti bancari richiederà un po’ di tempo. Le probabilità che più banche adottino il sistema sono comunque alte, dato l’interesse crescente verso la sicurezza delle transazioni bancarie online.

Questa novità dimostra come Android stia prendendo sul serio il problema della sicurezza digitale, con un’attenzione particolare alle minacce più comuni come le truffe telefoniche. Non si tratta solo di una funzione aggiuntiva, ma di un vero e proprio passo in avanti nel proteggere gli utenti dalle frodi, una battaglia che coinvolge non solo Google, ma anche le istituzioni finanziarie.