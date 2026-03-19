ExpressVPN prepara Shadowsocks? Cosa cambia davvero per chi usa una VPN

Nel codice dell’app Windows di ExpressVPN è comparso un riferimento a Shadowsocks, un dettaglio che ha subito attirato l’attenzione perché potrebbe anticipare un cambiamento importante nel modo in cui la VPN gestisce connessioni difficili e reti più restrittive.

L’indizio nasce da un’analisi tecnica dell’ultima versione del software, dove è stato individuato un file legato a Shadowsocks, insieme a parametri che sembrano preparare l’app a gestire questa tecnologia anche lato server. Non è una conferma ufficiale, ma non è nemmeno un dettaglio casuale.

ExpressVPN, che già utilizza protocolli come Lightway, OpenVPN e WireGuard, non ha rilasciato commenti precisi, limitandosi a dire che nuove tecnologie vengono testate regolarmente per migliorare stabilità e connessione.

Perché Shadowsocks è diverso da una VPN

Per capire cosa potrebbe cambiare, bisogna partire da cos’è Shadowsocks. Non è una VPN vera e propria, ma un proxy progettato per aggirare blocchi e restrizioni su Internet, soprattutto in contesti dove la censura è più rigida.

Il suo punto di forza è la capacità di mascherare il traffico, rendendolo simile a quello normale e quindi più difficile da individuare rispetto a una connessione VPN tradizionale.

Questo lo rende particolarmente utile in reti dove i protocolli classici vengono limitati o bloccati, anche se da solo non offre lo stesso livello di privacy garantito da una VPN completa.

Perché ExpressVPN potrebbe volerlo integrare

L’integrazione di Shadowsocks avrebbe senso soprattutto per migliorare la connessione in ambienti complicati, dove anche le VPN più affidabili possono incontrare limiti.

In questi casi, usare un sistema di offuscamento più efficace permette di mantenere una connessione stabile senza dover cambiare continuamente server o protocollo.

Per un servizio come ExpressVPN, che punta molto su semplicità e affidabilità, aggiungere uno strumento del genere significherebbe ampliare le possibilità senza complicare troppo l’esperienza dell’utente.

Non è una conferma, ma i segnali ci sono

Il fatto che l’app interroghi i server per verificare la presenza di una funzione legata a Shadowsocks suggerisce che qualcosa sia già in fase di test, anche se al momento la funzione risulta disattivata.

La presenza sia del file locale sia del parametro lato server indica che non si tratta di un esperimento isolato, ma di un’integrazione che potrebbe essere attivata in futuro.

Allo stesso tempo, la mancanza di una comunicazione ufficiale lascia spazio a diverse interpretazioni, perché non è detto che questa funzione arrivi davvero o che venga rilasciata a breve.

Cosa cambierebbe per chi usa una VPN

Se l’integrazione venisse confermata, gli utenti potrebbero avere uno strumento in più per gestire connessioni instabili o bloccate, senza dover intervenire manualmente su configurazioni complesse.

In pratica, Shadowsocks potrebbe funzionare come un livello aggiuntivo, utile soprattutto quando i protocolli standard non riescono a garantire una connessione fluida.

Per l’utente medio il cambiamento potrebbe essere poco visibile, ma nei contesti più difficili potrebbe fare la differenza tra riuscire a connettersi o restare bloccati.

Una direzione che dice qualcosa sul mercato

Il fatto che una VPN come ExpressVPN stia valutando soluzioni di questo tipo mostra come il tema dell’accesso alla rete stia diventando sempre più complesso, anche per servizi già molto avanzati.

Non si tratta solo di velocità o sicurezza, ma della capacità di adattarsi a reti che cambiano continuamente e che richiedono strumenti sempre più flessibili.

Resta da vedere se questa funzione arriverà davvero e in che forma, ma il fatto che compaia già nel codice suggerisce che qualcosa si stia muovendo, anche se non è ancora chiaro quando diventerà disponibile.