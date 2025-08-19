FBI sequestra 2,8 milioni in criptovalute, frutto di attacchi ransomware Zeppelin

Le recenti azioni delle forze dell’ordine internazionali hanno segnato un punto di svolta nella lotta contro i crimini informatici. Un esempio emblematico arriva dall’operazione condotta dal FBI, che ha portato al sequestro di beni per milioni di dollari riconducibili a uno dei principali affiliati del ransomware Zeppelin, una minaccia informatica che ha colpito numerose organizzazioni negli Stati Uniti e nel resto del mondo.

L’indagine dell’FBI ha permesso di confiscare circa 2,8 milioni di dollari in criptovalute, oltre a 70.000 dollari in contanti e una lussuosa automobile appartenenti a Ianis Antropenko. Quest’ultimo è ritenuto uno dei principali artefici della diffusione del ransomware Zeppelin, un malware che ha avuto un impatto devastante su diversi settori strategici, dalla sanità alla difesa, passando per la tecnologia e l’istruzione.

Gli inquirenti sono riusciti a collegare un portafoglio digitale direttamente a Ianis Antropenko, individuando così il fulcro di una rete di frode informatica che sfruttava la potenza del ransomware as a service. Questa modalità, ormai diffusa tra i criminali informatici, prevede che i creatori del malware “affittino” il software ad altri malintenzionati, ottenendo una percentuale sui riscatti pagati dalle vittime.

Le attività criminali orchestrate da Antropenko erano caratterizzate da una notevole attenzione all’occultamento dei proventi. In particolare, venivano adottate avanzate tecniche di riciclaggio, tra cui l’utilizzo di servizi come ChipMixer, una piattaforma di miscelazione di criptovalute smantellata nel corso di una vasta operazione internazionale. Questi servizi permettono di frammentare e rimescolare i depositi digitali, rendendo estremamente difficile per le autorità seguire le tracce del denaro sporco. Oltre a ciò, Antropenko avrebbe convertito parte dei fondi in contanti, incrementando ulteriormente la complessità delle indagini.

Il ransomware Zeppelin

Il ransomware Zeppelin, identificato per la prima volta nel 2019, si è rapidamente imposto come una delle principali minacce informatiche grazie alla sua flessibilità e alla capacità di adattarsi a diversi tipi di target. Le sue vittime, infatti, non si limitano a un singolo settore, ma spaziano dal manifatturiero alle organizzazioni politiche, rendendo la sua diffusione particolarmente preoccupante per la sicurezza nazionale e internazionale. Proprio per questo motivo, nel 2022, il FBI e la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) avevano già pubblicato un avviso congiunto, invitando le organizzazioni a rafforzare le proprie difese e a segnalare tempestivamente eventuali incidenti.

L’operazione che ha portato al sequestro dei beni di Antropenko sottolinea l’importanza di un approccio integrato alla sicurezza informatica. Gli esperti suggeriscono l’adozione di misure preventive, tra cui l’aggiornamento costante dei sistemi informatici, la creazione di backup regolari dei dati e la formazione del personale per riconoscere tentativi di phishing e altre tecniche di ingegneria sociale. Solo attraverso una strategia proattiva è possibile contrastare efficacemente minacce in continua evoluzione come il ransomware Zeppelin.

La vicenda dimostra come la cooperazione internazionale sia diventata un elemento imprescindibile nella lotta alla frode informatica. Le autorità di diversi Paesi, lavorando insieme, sono in grado di identificare e smantellare infrastrutture criminali transnazionali, aumentando la pressione sui responsabili e riducendo le opportunità di riciclaggio e occultamento dei profitti illeciti. La collaborazione tra agenzie di sicurezza, enti governativi e settore privato rappresenta dunque la chiave per fronteggiare efficacemente le nuove sfide poste dal crimine informatico.