Festa delle Offerte Prime: il termostato smart BTicino oggi è un vero affare

Se sei alla ricerca di un’occasione imperdibile per rivoluzionare la gestione del clima in casa, questa è la proposta che fa per te: grazie alla Festa delle Offerte Prime il termostato smart BTicino Smarther2 SXW8002W è ora disponibile a soli 124,99€, con un taglio di ben 55 euro rispetto al prezzo di listino. Un’offerta che non passa inosservata, soprattutto considerando che parliamo di uno dei termostati intelligenti più apprezzati del mercato. Il vantaggio economico è immediato e tangibile: risparmiare sull’acquisto oggi significa iniziare da subito a godere di tutti i benefici della domotica senza compromessi, e con la comodità della spedizione Prime la convenienza si fa ancora più concreta. Questo è il momento giusto per portare a casa un dispositivo che fa davvero la differenza, sia per il comfort che per il risparmio energetico.

Il cuore smart del tuo clima domestico

A rendere il BTicino Smarther2 SXW8002W così desiderabile è la sua capacità di combinare un design raffinato con funzionalità di alto livello, pensate per semplificare la vita quotidiana. Dotato di connettività WiFi, si integra perfettamente nella tua rete domestica e ti permette di gestire la temperatura di casa da ovunque ti trovi, grazie all’app gratuita Home+Control compatibile con Android e iOS.

Programmare la settimana non è mai stato così semplice: puoi personalizzare orari e temperature in base alle tue esigenze, e affidarti alla modalità BOOST per un incremento istantaneo del calore nei momenti in cui serve davvero, selezionando la durata ideale tra 30, 60 o 90 minuti. Il monitoraggio costante dell’umidità garantisce un ambiente sempre piacevole, mentre l’alimentazione diretta a 230V elimina il pensiero delle batterie da sostituire. Anche in assenza di connessione internet, il termostato continua a funzionare in modalità tradizionale, assicurando sempre la massima affidabilità.

Uno degli aspetti più innovativi del BTicino Smarther2 SXW8002W è la compatibilità con le valvole intelligenti Netatmo, che permettono di regolare la temperatura in ogni stanza, ottimizzando i consumi e riducendo gli sprechi energetici. Questa caratteristica, unita alla possibilità di monitorare i consumi direttamente dall’app, si traduce in un risparmio concreto sulle bollette e in una gestione consapevole del comfort domestico.

Il supporto ai principali assistenti vocali – Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit – offre un controllo intuitivo e immediato, mentre la finitura lucida e lo spessore ridotto aggiungono un tocco di eleganza tipicamente italiano che si integra in qualsiasi ambiente.

Efficienza, risparmio e controllo totale

Non lasciarti sfuggire l’occasione di rendere la tua casa più intelligente e accogliente: il BTicino Smarther2 SXW8002W è la scelta giusta per chi cerca qualità, tecnologia e risparmio in un unico prodotto. Ma questo sconto fa parte della Festa delle Offerte Prime, quindi se vuoi risparmiare devi prenderlo al volo.

