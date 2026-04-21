Flipper Zero, cos’è davvero e a cosa serve il gadget open source che fa discutere

Flipper Zero è uno di quei dispositivi che online sembrano poter fare di tutto, ma nella realtà va capito bene prima di essere scambiato per un gadget magico o per uno strumento fuori controllo.

Da mesi continua a comparire in video, forum e discussioni dedicate a hacking, sicurezza informatica e sperimentazione. Il motivo è semplice: Flipper Zero è un dispositivo compatto, con schermo e comandi fisici, capace di interagire con diversi sistemi di comunicazione a corto raggio come NFC, RFID, infrarossi e altre tecnologie usate in oggetti e accessi elettronici.

Il punto, però, è che attorno a questo prodotto si è creata una narrativa spesso distorta. Da una parte viene raccontato come una specie di chiave universale per entrare ovunque, dall’altra c’è chi lo compra pensando di usarlo subito e poi si accorge che richiede più competenze del previsto. La verità sta nel mezzo: è uno strumento interessante, ma non è pensato per tutti e soprattutto non fa magie.

Che cos’è davvero Flipper Zero

Flipper Zero è un dispositivo open source nato per chi vuole studiare, testare e comprendere alcuni sistemi digitali presenti nella vita quotidiana. Può lavorare con badge, telecomandi a infrarossi, chiavi elettroniche compatibili e altri strumenti basati su protocolli specifici. Proprio questa sua natura multiuso lo ha reso molto popolare tra appassionati, maker e utenti interessati alla cybersecurity.

La sua forza è nella versatilità. In un corpo piccolo riunisce più funzioni che altrimenti richiederebbero strumenti separati. Ma questa stessa caratteristica ha contribuito a costruire attorno al prodotto una reputazione a metà tra gadget tecnico e oggetto controverso.

Cosa può fare e cosa non bisogna immaginare

Flipper Zero può essere usato, ad esempio, per leggere e gestire alcuni segnali o codici compatibili con le tecnologie che supporta. Può diventare un telecomando universale per dispositivi a infrarossi, può essere utile in contesti di studio e laboratorio e può servire a capire come funzionano certi sistemi di accesso o comunicazione.

Questo però non significa che permetta automaticamente di violare qualsiasi serratura, auto, cancello o carta elettronica. Molti contenuti circolati online hanno semplificato troppo la questione. In realtà contano i protocolli usati, le protezioni presenti, l’accesso fisico al dispositivo originale e soprattutto la preparazione di chi lo utilizza. È qui che si crea il divario tra ciò che si vede nei video e l’uso reale.

Perché se ne parla così tanto

Il successo del prodotto nasce anche dal fatto che è facile da mostrare e da raccontare. Ha un design riconoscibile, una community molto attiva e si presta bene ai contenuti virali. Ma proprio questa visibilità ha attirato anche molte semplificazioni, soprattutto quando viene presentato come strumento adatto a chiunque.

In realtà Flipper Zero resta un prodotto più vicino al mondo degli smanettoni, dei curiosi tecnici e di chi vuole imparare qualcosa sui protocolli digitali. Chi lo compra aspettandosi risultati immediati o funzioni “miracolose” rischia invece di trovarsi davanti a un dispositivo meno immediato del previsto.

A chi ha senso davvero

Per chi è interessato a sperimentazione, studio e sicurezza informatica, Flipper Zero può avere senso come piattaforma compatta e flessibile. Per un pubblico generico, invece, il prezzo e la curva di apprendimento possono renderlo meno interessante rispetto a quanto suggeriscono i social. Sul sito ufficiale il prezzo parte da 199 dollari, a cui si possono aggiungere accessori dedicati.

Più che l’oggetto in sé, quindi, conta l’uso che se ne vuole fare. Flipper Zero non è il gadget che apre qualsiasi porta, ma uno strumento tecnico che può essere utile, educativo e anche divertente per chi sa dove mettere le mani. Ed è proprio questa distanza tra mito online e utilizzo concreto che continua a farne uno dei dispositivi più discussi del momento.