"Addio ad Android": verrà definitivamente abbandonato, senza dietrofront

Amazon cambia rotta in modo deciso e lo fa proprio su uno dei dispositivi più diffusi nelle case: la Fire TV Stick.

Con il nuovo modello HD, l’azienda abbandona la base Android e introduce Vega OS, un sistema operativo proprietario che segna un passaggio strategico destinato a ridefinire l’intero ecosistema Fire TV.

Non è un aggiornamento qualsiasi. È una scelta che tocca direttamente il modo in cui gli utenti utilizzano questi dispositivi ogni giorno.

Per anni le Fire TV Stick hanno funzionato su una versione modificata di Android, chiamata Fire OS. Questo ha permesso una certa libertà: installare app esterne, personalizzare l’interfaccia, utilizzare strumenti non ufficiali.

Con Vega OS questo scenario cambia radicalmente. Il nuovo sistema operativo è sviluppato internamente da Amazon e non deriva più da Android, segnando un passaggio verso un ecosistema completamente controllato dall’azienda.

La decisione non riguarda solo il nuovo modello: Amazon ha già confermato che tutti i futuri Fire TV Stick seguiranno questa direzione.

Dietro questa scelta c’è un obiettivo chiaro: ridurre la dipendenza da piattaforme esterne e avere un controllo totale su software, aggiornamenti e distribuzione delle app.

Il vero cambiamento: niente più sideloading

Il punto più discusso riguarda il cosiddetto sideloading, cioè la possibilità di installare applicazioni da fonti esterne allo store ufficiale. Con Vega OS questa pratica viene di fatto bloccata.

Significa che non sarà più possibile installare APK manualmente, una funzione che negli anni ha reso le Fire TV Stick particolarmente versatili.

Per molti utenti questa era una caratteristica chiave: permetteva di usare app non presenti nello store Amazon, personalizzare l’esperienza o accedere a strumenti avanzati. Ora tutto passa dall’Amazon Appstore.

Una scelta che viene giustificata con motivazioni legate alla sicurezza e al contrasto della pirateria, ma che allo stesso tempo restringe in modo evidente la libertà d’uso del dispositivo.

Nel concreto, l’esperienza quotidiana cambia in modo sottile ma significativo. Da un lato, Vega OS promette un sistema più leggero, fluido e ottimizzato, con tempi di apertura delle app più rapidi e una gestione più efficiente delle risorse.

Dall’altro lato, però, si entra in un ambiente molto più chiuso.

Le applicazioni disponibili saranno solo quelle approvate da Amazon. Le possibilità di personalizzazione si riducono. E chi era abituato a “smanettare” con la propria Fire Stick si troverà davanti a limiti concreti.

È una trasformazione che cambia il pubblico di riferimento: meno utenti avanzati, più utenti che cercano un’esperienza semplice e immediata.

Un passaggio strategico che guarda al futuro

Il debutto di Vega OS non è un episodio isolato. È parte di una strategia più ampia.

Amazon punta a costruire un ecosistema autonomo, in cui ogni elemento – dal sistema operativo alle app – sia sotto il proprio controllo. Questo permette di accelerare lo sviluppo, evitare vincoli esterni e gestire direttamente la distribuzione dei contenuti.

Allo stesso tempo, però, apre un interrogativo. Le Fire TV Stick sono sempre state apprezzate anche per la loro flessibilità. Con Vega OS questa caratteristica si ridimensiona, e il rischio è quello di allontanare una parte degli utenti più esperti, proprio quelli che negli anni hanno contribuito al successo della piattaforma.

Nel frattempo, i modelli ancora basati su Android diventano, paradossalmente, più interessanti per chi cerca libertà e personalizzazione.