HP e Ferrari lanciano il laptop da collezione: lusso, AI e tiratura limitata

HP e Ferrari portano nel mondo dei notebook premium un laptop da collezione che unisce design ispirato alle corse, funzioni AI e numeri da serie limitata.

Il nuovo HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC nasce dalla collaborazione tra il gruppo tecnologico statunitense e la casa di Maranello. L’obiettivo è entrare nella fascia più esclusiva del mercato con un prodotto costruito attorno a lusso, prestazioni e identità sportiva. Non sarà però un notebook per tutti: HP parla di pochi Paesi, vendita soltanto online e prezzo da fascia extra lusso.

Design da pista: rosso Ferrari, vetro microforato e dettagli da supercar

La prima cosa che si nota è il colore. Un rosso Ferrari pieno, senza mezze misure, steso sull’intera scocca e pensato per richiamare subito la Scuderia Ferrari. HP ha costruito il portatile con dettagli che parlano più il linguaggio delle auto sportive che quello dei notebook classici. Sul retro c’è un coperchio in vetro con oltre 2.000 microfori, studiati per aiutare il passaggio dell’aria e ispirati, secondo l’azienda, al vano motore a vista delle vetture di Maranello.

Anche sotto la tastiera il richiamo alle corse resta evidente: sopra il trackpad aptico compare una barra luminosa, mentre la retroilluminazione dei tasti riprende i toni rossi dei comandi Ferrari. Nella parte inferiore, poi, HP ha inserito una finestra in vetro sopra una copertura con finitura ispirata alla fibra di carbonio. Da lì si intravedono ventole e dissipatori. Un dettaglio più scenografico che indispensabile, certo, ma in linea con l’idea di un portatile pensato anche per farsi guardare.

Scheda tecnica da Copilot+ PC: OLED 3K, Core Ultra X7 e 180 TOPS per l’AI

Sotto la carrozzeria, il HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC punta su componenti di fascia alta. Lo schermo è un OLED tandem da 14 pollici con risoluzione 3K, supporto touch, refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco dichiarata di 700 nit. Una dotazione pensata per chi lavora con immagini, video e contenuti multimediali, ma anche per chi cerca un portatile compatto con caratteristiche molto spinte. Il processore è un Intel Core Ultra X7, affiancato da 64 GB di RAM. HP lo presenta come Copilot+ PC, quindi compatibile con le funzioni avanzate di Windows legate all’intelligenza artificiale.

La potenza complessiva dichiarata per i carichi AI arriva a 180 TOPS, valore che tiene conto delle diverse unità di calcolo del sistema. C’è anche il tasto dedicato Copilot, ormai sempre più presente sui nuovi portatili Windows. Buona anche la dotazione di porte, soprattutto per un modello così sottile: HDMI 2.1, due Thunderbolt sul lato sinistro, una USB-C con uscita DisplayPort 1.4, una USB-A, jack audio combinato da 3,5 millimetri e slot Kensington. Insomma, monitor, accessori e periferiche si possono collegare senza dover ricorrere subito agli adattatori.

Prezzo, disponibilità e tiratura limitata: 4.999 unità solo online

HP produrrà appena 4.999 unità del portatile, ognuna con un numero identificativo inciso sul retro. Finita la serie, ha chiarito l’azienda, il modello non tornerà in vendita. La distribuzione sarà limitata a nove Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Giappone e alcune nazioni europee. Canale unico: il sito ufficiale HP, niente negozi fisici. Negli Stati Uniti il HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC sarà disponibile dal 12 giugno al prezzo di 5.599 dollari. Una cifra alta, anche tenendo conto della scheda tecnica.

Nel pacchetto, però, entrano anche alcuni elementi esclusivi, tra cui una custodia in pelle Poltrona Frau, lo stesso fornitore degli interni di alcune Ferrari, e wallpaper personalizzati. Più che un semplice notebook, HP e Ferrari lo presentano come un oggetto da collezione per appassionati di tecnologia, motorsport e design italiano.