Che significato ha la lettera E nel segnale del cellulare e perché compare al posto del 4G?

La lettera E corrisponde alla tecnologia EDGE, acronimo di Enhanced Data Rates for GSM Evolution. Si tratta di un’evoluzione delle reti 2G GSM che, all’inizio degli anni Duemila, ha permesso un salto importante nella velocità di trasmissione dati rispetto alla tecnologia GPRS standard. Quando lo smartphone mostra questa lettera nella barra di stato, significa che il dispositivo è connesso proprio a una rete di questo tipo.

Le velocità offerte da EDGE arrivano fino a 384 kilobit al secondo, una cifra che ai tempi risultava sufficiente per navigare su pagine web leggere o inviare email in modo pressoché istantaneo, ma che oggi appare nettamente inferiore rispetto agli standard di 3G, 4G e 5G a cui la maggior parte degli utenti è ormai abituata.

La comparsa della E al posto di simboli più familiari genera spesso una certa frustrazione, soprattutto quando si sperava di navigare con rapidità. Il fenomeno si verifica quando lo smartphone non riesce a collegarsi a reti più moderne, per ragioni diverse tra loro: può dipendere dalla posizione geografica, con zone rurali o montane dove l’infrastruttura di telecomunicazioni resta più limitata, oppure da spazi chiusi come ascensori, scantinati o locali sotterranei, dove la copertura delle reti superiori non riesce ad arrivare con sufficiente intensità.

Il significato della lettera E sul telefono

In altri casi il problema è legato alla congestione della rete: quando 3G, 4G o 5G risultano saturi, il dispositivo può ripiegare automaticamente su EDGE pur di mantenere una qualche forma di connessione, anche a costo di una velocità molto più bassa. Alcuni smartphone, inoltre, tendono a privilegiare reti a minor consumo energetico o si collegano a EDGE di default quando non rilevano un segnale stabile su reti più veloci.

Nella maggior parte dei casi non è possibile disattivare del tutto la connessione EDGE, perché fa parte delle impostazioni automatiche dei dispositivi moderni ed entra in funzione quando il contesto lo richiede. Esiste tuttavia un modo per limitarne la comparsa: entrando nelle impostazioni del telefono, nella sezione dedicata alle reti mobili, è possibile selezionare il tipo di rete preferito e forzare il dispositivo a collegarsi solo a 3G, 4G o 5G.

Questa scelta riduce il rischio di imbattersi nella lettera E, ma comporta anche il rischio opposto: restare senza alcuna connessione nelle zone in cui EDGE è l’unica tecnologia disponibile. Per questo motivo, nei luoghi con copertura incerta, una connessione Wi-Fi resta spesso l’alternativa più affidabile a un segnale mobile che fatica a tenere il passo con gli standard più recenti.