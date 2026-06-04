Surface Pro 13 con Snapdragon X2 Elite: il leak anticipa il 2-in-1 ARM più ambizioso di Microsoft

Microsoft starebbe preparando un nuovo Surface Pro 13 con Snapdragon X2 Elite, un modello pensato per rafforzare la spinta di Windows su ARM nella fascia dei 2-in-1 premium.

Secondo un leak circolato nelle ultime ore, il debutto sarebbe previsto per il 16 giugno 2026, ma da Redmond non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale. L’obiettivo sarebbe puntare su prestazioni, AI locale, autonomia e uso in mobilità, affiancando questa proposta ARM ai modelli con Intel Core Ultra Series 3. La strategia sembra quindi muoversi su due fronti: da una parte i chip x86 tradizionali, dall’altra una linea più leggera e ambiziosa per chi lavora spesso fuori dall’ufficio.

Snapdragon X2 Elite e 32 GB di RAM: Microsoft alza la posta su ARM

Il nuovo Microsoft Surface Pro 13 dovrebbe montare lo Snapdragon X2 Elite, indicato nel leak in una versione con 12 core Prime Oryon. Al suo fianco ci sarebbero 32 GB di RAM saldata. Un dettaglio pesante, perché sposta il dispositivo lontano dall’immagine del classico tablet ARM di fascia media e lo avvicina, almeno sulla carta, a una macchina da lavoro vera. La memoria non sarebbe espandibile, come spesso accade su prodotti di questo tipo. Per lo spazio interno, invece, sarebbero previsti tagli da 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Una fonte vicina alla distribuzione, citata dalle ricostruzioni online, avrebbe parlato di “una configurazione pensata per spingere Windows su ARM senza compromessi evidenti”. Il punto, però, resta sempre lo stesso: le prestazioni andranno viste nell’uso reale, soprattutto con i software professionali che non sono ancora nativi per architettura ARM.

OLED da 13 pollici, Slim Pen e tastiera Flex: il 2-in-1 resta il cuore della linea

Sul piano dell’uso quotidiano, il presunto Surface Pro 13 con Snapdragon X2 Elite manterrebbe la formula ormai tipica della gamma: tablet sottile, cavalletto posteriore, accessori dedicati e passaggio rapido tra scrivania, riunione, divano e viaggio. Il display sarebbe un OLED da 13 pollici, con supporto alla Surface Slim Pen. La Surface Pro 13 Flex Keyboard resterebbe invece opzionale e si potrebbe usare sia agganciata al dispositivo sia in modalità wireless.

Una soluzione pratica per chi lavora spesso in movimento, magari in treno, in aula o in aeroporto. I colori indicati dal leak sarebbero Black, Platinum e Dune, con tastiere in Alcantara abbinate. Quanto alla batteria, si parla di un’autonomia fino a 15,5 ore di riproduzione video. Un dato interessante, ma da leggere con prudenza: nella vita reale peseranno luminosità, rete, app aperte e tipo di lavoro svolto.

SSD sostituibile, NPU da 80 TOPS e compatibilità: il 16 giugno sarà il test decisivo

La novità più interessante, per molti utenti esperti, sarebbe lo SSD PCIe 4.0 sostituibile. Una scelta non scontata su un 2-in-1 compatto, perché lascerebbe spazio ad aggiornamenti futuri e renderebbe il nuovo Surface Pro 13 più flessibile rispetto ad altri dispositivi della stessa categoria. Per i collegamenti, il leak parla di due porte USB-C 4.0, utilizzabili per ricarica, trasferimento dati e uscita video. Nel pacchetto ci sarebbe anche una Hexagon NPU da 80 TOPS in INT8, pensata per gestire funzioni di intelligenza artificiale on-device, quindi direttamente sul dispositivo, senza passare ogni volta dal cloud.

È uno dei terreni su cui Microsoft potrebbe giocarsi una parte importante della partita, anche in vista delle funzioni Copilot e delle app pensate per Windows su ARM. Resta però il nodo della compatibilità: l’emulazione x86 dovrebbe permettere l’avvio dei programmi non nativi, ma fluidità, consumi e stabilità faranno la differenza. Il lancio del 16 giugno dovrà chiarire prezzo, disponibilità e varianti, compresa l’eventuale presenza di versioni con Snapdragon X2 Plus, per ora citate solo dalle indiscrezioni.