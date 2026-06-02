Windows 11 introduce il feedback aptico, ma per ora resta una novità per pochi

Microsoft porta su Windows 11 i Segnali aptici, una novità pensata per rendere alcune azioni dell’interfaccia più percepibili anche attraverso piccole vibrazioni controllate.

La funzione permette ai PC compatibili di restituire un feedback fisico quando l’utente compie determinati movimenti o comandi, aggiungendo una conferma tattile all’esperienza d’uso. Per ora, però, la disponibilità resta limitata ai dispositivi con hardware compatibile. Il paragone più immediato è con il feedback aptico dei trackpad dei MacBook, usato da Apple dal 2015 con Force Click per simulare clic, pressioni e conferme senza un vero movimento meccanico.

Segnali aptici su Windows 11: quando si attivano

I Segnali aptici di Windows 11 sono risposte fisiche molto brevi, simili a vibrazioni leggere, che il sistema invia a un trackpad aptico, a un mouse o a una penna compatibile quando l’utente compie certe azioni. Non è un effetto messo lì per scena. L’obiettivo è dare una conferma immediata: l’azione è stata riconosciuta.

Nelle prime versioni arrivate agli utenti Windows Insider, la funzione era prevista per il ridimensionamento delle finestre, l’aggancio con Snap, il trascinamento di elementi e l’allineamento degli oggetti in PowerPoint. In concreto, quando una finestra finisce nel punto giusto o un contenuto si allinea come previsto, il dispositivo restituisce un piccolo colpo tattile. Secco, quasi impercettibile. Ma può fare la differenza per chi passa ore tra finestre, documenti e presentazioni.

Pulsante Chiudi, dietrofront di Microsoft dopo i primi riscontri

All’inizio il feedback aptico era stato provato anche sul pulsante Chiudi, la classica X delle finestre di Windows. Poi Microsoft ha deciso di fare marcia indietro. Marcus Ash, responsabile del design e della ricerca per Windows, ha spiegato che la scelta è stata “deliberata” e legata ai primi commenti degli utenti. “Stiamo procedendo con cautela con il pulsante Chiudi perché potrebbe risultare troppo rumoroso”, ha detto, secondo quanto riportato da Windows Central.

Il motivo è facile da capire: una vibrazione ogni volta che il puntatore passa sulla X rischia di diventare irritante, non utile. Per questo Microsoft parte da poche interazioni ritenute davvero importanti, come disposizione delle finestre, trascinamento e allineamento. Lì la risposta aptica ha più senso, perché accompagna un gesto preciso. E deve restare discreta.

Il vero ostacolo: pochi trackpad e mouse sono compatibili

Il nodo, oggi, è l’hardware compatibile. Molti portatili Windows, compresi diversi modelli da gaming, montano ancora trackpad meccanici con una cerniera fisica per registrare il clic. Su questi dispositivi un aggiornamento software non basta per aggiungere il feedback aptico. Servono trackpad con attuatori, capaci di simulare la pressione e variare la risposta al tocco. Per questo, almeno per ora, la platea resta limitata.

Microsoft indica il nuovo Surface Laptop 8 tra i dispositivi già pronti, mentre tra i mouse il Logitech MX Master 4 supporta il feedback aptico nativo di Windows 11 tramite aggiornamento firmware. Chi ha un dispositivo compatibile può attivare la funzione da Impostazioni, andando in Bluetooth e dispositivi e poi nelle sezioni Mouse, Touchpad o Penna. Da lì si abilitano i Segnali aptici e si regola l’intensità su quattro livelli. Per tutti gli altri, la novità resta soprattutto una promessa.