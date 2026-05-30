Nvidia e Microsoft preparano il nuovo AI PC: cosa può significare l’arrivo di N1X con Windows on Arm

Nvidia e Microsoft preparano il terreno per una nuova fase dei PC, con l’intelligenza artificiale locale pronta a diventare uno dei punti centrali dei prossimi laptop Windows.

Il segnale è arrivato venerdì 29 maggio 2026, alla vigilia del Computex 2026 di Taipei, con due messaggi coordinati sui social dedicati a “una nuova era del PC”. Le parole sono poche, ma abbastanza per aumentare l’attesa attorno al keynote di Jensen Huang e alla possibile piattaforma laptop N1X, basata su Windows on Arm e pensata per portare funzioni AI più avanzate direttamente sui computer di nuova generazione.

Nvidia e Microsoft, il teaser che punta dritto al keynote di Taipei

Il messaggio è secco: “A new era of PC”. Sotto, le coordinate 25.0528, 121.5990. Portano al Taipei Music Center, dove si terrà il keynote Nvidia legato a GTC Taipei 2026, nella settimana del Computex. Fin qui, un teaser come tanti. A far alzare le antenne, però, è stato il rilancio dello stesso testo da parte dell’account Windows su X.

Per ora né Nvidia né Microsoft hanno confermato nomi, schede tecniche o prodotti. Ma l’incastro non è passato inosservato. Da mesi, infatti, si parla di N1X, una piattaforma mobile Nvidia con architettura Arm. Secondo Tom’s Hardware, il richiamo congiunto potrebbe anticipare nuovi laptop in grado di far girare Windows on Arm, andando oltre le macchine Linux pensate soprattutto per gli sviluppatori AI.

Il luogo, poi, non è casuale. Il Computex di Taipei è da anni una delle vetrine più importanti per processori, notebook e piattaforme PC. E Huang usa spesso il palco taiwanese per mostrare prodotti destinati sia al mercato consumer sia a quello professionale. Questa volta, però, la presenza diretta di Microsoft lascia intendere qualcosa di più largo. Non solo un chip. Un possibile nuovo pezzo dell’ecosistema PC.

N1X e Windows on Arm: perché può pesare nella corsa agli AI PC

Le voci indicano N1X come una possibile versione mobile del GB10 Superchip, il cuore del mini-PC DGX Spark di Nvidia. Una macchina per sviluppatori AI, descritta con GPU di classe RTX 5070, 128 GB di memoria LPDDR5X e una CPU Arm a 20 core progettata con il contributo di MediaTek. Il punto è che DGX Spark nasce su Ubuntu Linux. Non è un PC per tutti gli usi.

Se entrasse in gioco Windows on Arm, la storia cambierebbe. Con l’appoggio di Microsoft, una piattaforma Nvidia potrebbe agganciarsi al mondo delle applicazioni Windows, compreso il lavoro già fatto sui Copilot+ PC e sulla compatibilità dei programmi con architettura Arm. “Se Microsoft mette il proprio peso dietro N1X, il pubblico potenziale si allarga”, osserva Tom’s Hardware. Ed è qui che la partita degli AI PC potrebbe fare un salto.

Il nodo è semplice: far girare carichi di intelligenza artificiale locale senza passare sempre dal cloud. Gli attuali Copilot+ PC, basati su piattaforme Arm come Snapdragon X o su chip x86 con NPU dedicate, hanno portato l’AI sui notebook. Ma non senza limiti di potenza. Una soluzione Nvidia, con molta memoria unificata e una GPU più forte, potrebbe aprire la strada a funzioni locali più impegnative: generazione di contenuti, assistenti personali, strumenti creativi e modelli linguistici eseguiti direttamente sul dispositivo.

Resta però una domanda di fondo. Quanto sarà davvero un PC e quanto, invece, una workstation compatta travestita da notebook? La differenza non è da poco.

Potenza locale, prezzo e gaming: le incognite prima del debutto

Le prime informazioni sul GB10 mostrano anche qualche limite. La memoria condivisa LPDDR5X avrebbe una banda di circa 273 GB/s, più bassa rispetto a quella dei laptop gaming con GPU dedicata e memoria GDDR separata. Tradotto: una macchina del genere potrebbe essere molto forte nei carichi AI, ma non nascere prima di tutto per il gaming tradizionale.

Poi c’è il prezzo. I sistemi basati su GB10, secondo Tom’s Hardware, si aggirerebbero attorno ai 5.000 dollari, anche per via di componenti particolari che potrebbero non finire sui portatili. Ma tanta RAM e SSD capienti costano comunque, soprattutto in una fase ancora tesa per la filiera dei semiconduttori. Versioni con meno memoria, meno core CPU o una GPU ridotta potrebbero rendere i futuri N1X laptop più abbordabili, senza cambiare troppo la loro natura.

Per ora, insomma, il quadro resta aperto. Il teaser di Nvidia e Microsoft non conferma un lancio, ma manda un messaggio chiaro: il prossimo terreno di scontro negli AI PC potrebbe essere un notebook Windows on Arm con GPU Nvidia e capacità AI locali ben superiori a quelle viste finora. La risposta arriverà a Taipei, sul palco del Computex 2026, dove Jensen Huang dovrà trasformare una frase sui social in un prodotto vero.