Windows 11, finalmente hanno messo una toppa: perché il nuovo aggiornamento è rivoluzionario

Gli utenti possono applicarlo manualmente tramite Windows Update, oppure attendere che venga incluso in uno dei prossimi aggiornamenti cumulativi mensili, come quello di giugno. La novità più evidente riguarda la migliorata rapidità di risposta del sistema: grazie al profilo a bassa latenza, i menu come Start, il calendario e i flyout si aprono fino al 70% più velocemente, mentre le app registrano fino al 40% di velocità in più.

Non si tratta solo di prestazioni: Microsoft ha introdotto funzioni pratiche per l’audio, come Shared Audio, che permette di condividere il suono del PC con due dispositivi Bluetooth contemporaneamente usando la tecnologia Bluetooth LE Audio. Così due persone possono ascoltare lo stesso film o la stessa playlist senza interferenze. La funzione è immediatamente accessibile dal pannello delle impostazioni rapide della barra delle applicazioni.

Monitoraggio AI e webcam più intelligenti

Il Task Manager di Windows 11 si aggiorna con il monitoraggio dettagliato della NPU, il coprocessore AI integrato nei chip più recenti. Gli utenti possono visualizzare la percentuale di utilizzo, la memoria dedicata e i processi AI attivi, con l’aggiunta delle NPU integrate nelle GPU. Questo aiuta a capire meglio come il sistema gestisce l’intelligenza artificiale in tempo reale.

Le webcam ricevono miglioramenti importanti. La funzione Multi-App Camera permette a più applicazioni di accedere contemporaneamente allo stesso flusso video, evitando conflitti tra software. La nuova modalità Basic Camera aumenta compatibilità e stabilità, specialmente su dispositivi con driver meno aggiornati. Durante la prima configurazione di un PC, gli utenti possono infine assegnare un nome personalizzato alla cartella home, semplificando l’organizzazione dei file.

Microsoft non ha trascurato l’accessibilità: Magnifier ora offre annunci vocali più chiari quando viene usato con uno screen reader, compresi i contenuti protetti, e la modalità lente è più fluida. Nel complesso, l’aggiornamento corregge bug minori e introduce ottimizzazioni diffuse, ma il cambiamento più tangibile resta la reattività immediata del sistema.

L’aggiornamento KB5089573 non trasforma radicalmente Windows 11, ma segna un netto miglioramento nell’esperienza d’uso quotidiana. Menu più rapidi, app più veloci, gestione AI trasparente e strumenti audio e video potenziati rendono l’OS più fluido, pratico e pronto a sfruttare le nuove tecnologie hardware e software.

Ogni utente, anche quello meno esperto, percepisce subito la differenza: un sistema più scattante riduce attese, errori di input e frustrazione, rendendo il lavoro e l’intrattenimento più immediati e gradevoli. L’aggiornamento porta Windows 11 a un livello di fluidità che fino a pochi mesi fa era riservato solo agli Insider, e lo fa senza stravolgere le abitudini dell’utente.