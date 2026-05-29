Microsoft Build 2026, cosa aspettarsi: l’evento degli sviluppatori sarà dominato dall’AI

Microsoft alzerà il sipario su Microsoft Build 2026 il 2 e 3 giugno 2026, al Fort Mason Center di San Francisco.

Al centro ci sarà soprattutto l’intelligenza artificiale, con Copilot, Azure e gli strumenti per Windows chiamati a mostrare un passo in avanti: meno semplici funzioni di supporto, più sistemi capaci di agire. L’evento si potrà seguire anche online, con registrazione sul sito ufficiale. Non sarà, almeno nelle attese, una passerella da grande lancio consumer. Sarà piuttosto una conferenza tecnica. Ma con effetti molto concreti su app, PC e servizi che milioni di persone usano ogni giorno.

Agentic AI e Copilot: Microsoft punta su assistenti più autonomi

Il filo rosso di Microsoft Build 2026 sarà con ogni probabilità l’agentic AI: sistemi che non si limitano a rispondere, ma possono svolgere compiti per conto dell’utente. Per capirci: un agente controlla il calendario, un altro cerca un volo, un terzo verifica il budget e alla fine arriva una proposta, senza dover passare da una schermata all’altra.

È su questo terreno che Microsoft proverà a far avanzare Copilot, anche per chi sviluppa software. Nel catalogo delle sessioni già pubblicato si parla di gestione degli agenti, debugging e integrazione con strumenti come Visual Studio, VS Code e GitHub Copilot. Per chi scrive codice, il messaggio è abbastanza netto: meno operazioni ripetitive, più automatismi nel lavoro quotidiano.

Per gli utenti, il cambiamento sarà magari meno evidente, ma non meno importante: app aggiornate più rapidamente, interfacce più solide, servizi capaci di correggere errori prima che diventino problemi. Resta però il punto più delicato: la fiducia. Microsoft dovrà spiegare come evitare che un assistente troppo autonomo cancelli file, modifichi dati o prenda decisioni non richieste. Non è un dettaglio.

Azure e Windows AI Foundry: la strategia tra cloud e AI locale

L’altra grande colonna dell’evento sarà Azure, la piattaforma cloud su cui Microsoft sta costruendo buona parte della sua strategia nell’AI. A San Francisco sono attese sessioni su addestramento dei modelli, gestione di sistemi multi-modello e passaggio dai test alla produzione. È uno dei punti più spinosi per molte aziende: sperimentare l’intelligenza artificiale è una cosa, tenerne sotto controllo costi e complessità è un’altra.

In parallelo ci sarà spazio per Windows AI Foundry, pensato per aiutare gli sviluppatori a creare applicazioni in grado di far girare i modelli direttamente sui PC, usando NPU, GPU o CPU. Sembra materia da addetti ai lavori, ma ha ricadute molto pratiche. L’AI locale riduce i tempi di risposta, può funzionare meglio anche senza connessione e, soprattutto, evita di mandare dati sensibili nel cloud.

Microsoft insisterà probabilmente su questo equilibrio: cloud quando serve potenza, dispositivo quando contano privacy e velocità. Dopo il debutto dei Copilot+ PC, la strada è segnata: portare l’intelligenza artificiale più vicino all’utente, non solo nei data center.

Niente Windows 12 né nuovi Surface: cosa resterà fuori dal keynote

Chi aspetta Windows 12 farebbe bene a non farsi troppe illusioni. Microsoft non ha confermato ufficialmente il nuovo sistema operativo e Build, di solito, non è il palco scelto per annunci di questo tipo. Potrebbero spuntare indizi, funzioni sperimentali o pezzi di tecnologia destinati a una futura versione di Windows. Un lancio vero, però, sembra poco probabile.

Discorso simile per l’hardware: i nuovi Surface per il mercato business sono già stati presentati e al momento non ci sono segnali forti su altri dispositivi in arrivo durante il keynote. Anche Xbox dovrebbe restare ai margini, perché questa conferenza parla soprattutto agli sviluppatori software, non al mondo gaming.

Il senso di Microsoft Build 2026, quindi, sarà meno spettacolare e più concreto: capire quali strumenti useranno gli sviluppatori nei prossimi mesi e quanto l’intelligenza artificiale autonoma entrerà davvero nei prodotti Microsoft. Non una rivoluzione da palco. Piuttosto, una mappa di lavoro. Con conseguenze pratiche tutt’altro che secondarie.