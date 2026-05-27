Windows 11 25H2 arriva a più utenti: Microsoft accelera il rollout, ma resta un bug da monitorare

Microsoft accelera la distribuzione di Windows 11 25H2 e porta l’aggiornamento su un numero più ampio di PC compatibili Home e Pro in tutto il mondo.

L’obiettivo è chiaro: allungare il periodo di supporto del sistema operativo e tenere lontani i rischi legati alle versioni ormai prossime alla fine della manutenzione. La novità riguarda gli utenti consumer e i professionisti con dispositivi non gestiti da reparti IT aziendali. C’è però un dettaglio da non ignorare: un bug legato all’aggiornamento di sicurezza di maggio 2026 può bloccare l’installazione con l’errore 0x800f0922.

Windows 11 25H2 arriva su più PC Home e Pro non gestiti

La nuova fase del rollout segna un passo avanti concreto per Windows 11 25H2, finora distribuito con una certa prudenza. Microsoft segue il metodo già visto con altri aggiornamenti: prima controlla compatibilità hardware, driver, app installate e possibili problemi noti, poi propone l’installazione. In sostanza, se il PC viene considerato pronto, l’aggiornamento compare in Windows Update.

Gli utenti possono aspettare la notifica automatica oppure fare un controllo manuale da Impostazioni > Windows Update > Verifica disponibilità aggiornamenti. Se il dispositivo è idoneo, viene mostrato il pulsante per scaricare e installare Windows 11 25H2. Restano esclusi da questa spinta i computer gestiti da un’organizzazione, per esempio tramite criteri di gruppo, Microsoft Intune o altri strumenti di amministrazione. In quei casi la scelta passa dagli amministratori IT, con tempi e modalità decisi a parte.

25H2 porta soprattutto più supporto, non grandi novità

Chi si aspetta cambiamenti evidenti potrebbe restare deluso. Windows 11 25H2 è soprattutto un aggiornamento di continuità: serve ad allungare la manutenzione e a garantire patch di sicurezza più a lungo. Non è una novità appariscente, ma per molti utenti conta più di un’icona nuova o di un menu ritoccato.

Le date aiutano a capire il peso dell’aggiornamento. Windows 11 23H2 per le edizioni Home e Pro è uscito dal supporto l’11 novembre 2025. Windows 11 24H2, invece, resterà coperto fino al 13 ottobre 2026. Con Windows 11 25H2 si arriva al 12 ottobre 2027. Sui PC già aggiornati alla versione 24H2, il passaggio avviene tramite un pacchetto di abilitazione, indicato come KB5054156: gran parte dei componenti è già presente nel sistema e viene soltanto attivata. Il risultato è un’installazione più rapida, con meno dati da scaricare e un impatto più leggero rispetto a un aggiornamento completo. Sulle versioni più vecchie, invece, resta la procedura tradizionale.

Errore 0x800f0922 e correzione KIR: cosa controllare prima di aggiornare

Il punto da tenere d’occhio riguarda l’aggiornamento di sicurezza di maggio 2026, indicato da Microsoft con la sigla KB5089549. Su alcuni dispositivi, come confermato dalla società, l’installazione può fallire e mostrare l’errore 0x800f0922. Non significa che il problema riguardi tutti i PC, ma chi sta passando a Windows 11 25H2 farebbe bene a controllare lo stato di Windows Update prima di forzare nuove installazioni.

Microsoft ha spiegato di aver distribuito una correzione tramite Known Issue Rollback, il sistema KIR usato per disattivare da remoto modifiche problematiche senza chiedere ogni volta un intervento manuale all’utente. Sui dispositivi consumer e sui PC professionali non gestiti, la soluzione può arrivare in automatico. In alcuni casi basta un riavvio per applicarla. Se l’errore resta, meglio attendere qualche ora, controllare di nuovo Windows Update e verificare eventuali avvisi ufficiali nel pannello di supporto Microsoft. Questa volta, un controllo in più può evitare un’installazione bloccata a metà.