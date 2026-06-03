Windows 11 prova a correggere la ricerca: file lunghi, risultati più rapidi e meno caos

Windows 11 prova a migliorare la ricerca interna, una delle funzioni più usate ogni giorno ma anche una delle più criticate dagli utenti.

Con l’aggiornamento di giugno 2026 e alcune build già arrivate agli Insider, Microsoft sta lavorando per rendere più semplice trovare file locali, impostazioni e documenti dai nomi lunghi. Il punto è correggere problemi noti da tempo: risultati poco chiari, contenuti che non compaiono quando servono e suggerimenti web infilati in mezzo anche quando l’utente vuole cercare soltanto qualcosa sul proprio PC. Non è un cambio radicale per Windows 11, ma tocca una barra usata di continuo per aprire app, cartelle e documenti al volo.

Risultati dopo due caratteri: cosa cambia con l’aggiornamento di giugno

Con il prossimo pacchetto mensile, Windows 11 Search dovrebbe iniziare a mostrare i primi risultati già dopo l’inserimento di due caratteri. Una piccola novità, ma pensata per far perdere meno tempo quando si cercano app, file recenti o voci delle impostazioni. La funzione è già nell’aggiornamento opzionale in anteprima e dovrebbe arrivare a un pubblico più ampio con il rilascio di giugno.

Come spesso accade con Microsoft, però, la distribuzione potrebbe essere graduale: non tutti la vedranno nello stesso momento. Il senso è chiaro. Si digitano poche lettere e il sistema prova a capire subito cosa si sta cercando. Resta un limite evidente: con appena due caratteri, centrare il risultato giusto non sarà sempre facile, soprattutto su computer pieni di documenti, collegamenti e cartelle con nomi molto simili.

Ricerca per sottostringa: la svolta per i nomi file lunghi e composti

La novità più utile riguarda la ricerca per sottostringa, ora in prova nelle versioni preliminari di Windows 11. In parole semplici, Windows dovrebbe riuscire a trovare un file anche quando l’utente scrive solo una parte del nome, non per forza l’inizio. L’esempio citato nell’articolo originale è quello di un documento chiamato “CookingRecipesJune2026”: oggi, cercando solo “Recipes” o “June”, Windows potrebbe non mostrare il file corretto, obbligando l’utente a ricordare l’inizio esatto del nome.

Con il nuovo sistema, invece, la ricerca dovrebbe riconoscere anche le parole finite “in mezzo” a un nome composto. Sembra un dettaglio, ma per chi lavora con archivi, foto, fatture, progetti e file rinominati di fretta, magari senza spazi o trattini, può fare una differenza concreta.

Meno risultati web, più file locali: il nuovo equilibrio cercato da Microsoft

Il lavoro di Microsoft sulla ricerca di Windows 11 rientra anche in un tentativo più ampio: ridurre la confusione tra risultati locali e contenuti online. Nelle build di prova emerse nelle ultime settimane, secondo la stampa specializzata, i risultati web dovrebbero contare meno rispetto a file, app e impostazioni presenti sul PC. È una richiesta che molti utenti fanno da tempo. Quando si apre la ricerca del sistema operativo, spesso si vuole trovare qualcosa nel computer, non una pagina suggerita da Bing.

Microsoft, almeno per ora, non ha detto di voler eliminare del tutto i risultati web dalla ricerca. Ma il cambio di priorità va verso un uso meno dispersivo. Su un sistema installato su milioni di macchine, anche un intervento così può pesare: meno clic inutili, meno tentativi ripetuti e, forse, una ricerca finalmente più vicina a quello che l’utente aveva in mente.