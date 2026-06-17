Linux 7.1, il kernel punta su storage più veloce e grafica più compatibile

Al centro ci sono storage più veloce, grafica più compatibile e novità per le architetture x86, con ricadute su workstation, server, dispositivi embedded e sistemi industriali. L’annuncio è arrivato con qualche ora di anticipo sul solito calendario: Torvalds, nella nota di rilascio, ha spiegato di voler chiudere il ciclo prima di alcuni spostamenti che avrebbero complicato l’avvio della successiva merge window. Nessuna rivoluzione in un solo colpo, dunque. Piuttosto un aggiornamento largo, fatto di driver, ritocchi mirati e codice ripulito.

NTFS entra davvero tra i file system di primo piano del kernel

La novità più visibile di Linux 7.1 è il nuovo driver NTFS integrato direttamente nel kernel Linux. Un passo importante per chi lavora anche con sistemi Windows, perché migliora la gestione delle partizioni e supera alcuni limiti storici. Per anni molti utenti si sono affidati a NTFS-3G, basato su FUSE e quindi eseguito in user space: solido, sì, ma non sempre brillante nelle prestazioni. Poi è arrivato NTFS3, che ha accorciato le distanze senza però arrivare davvero al livello di file system nativi come ext4 o XFS. Ora il nuovo codice usa parti più moderne del sottosistema storage, tra cui iomap, la gestione della memoria con folio e l’addio a vecchie porzioni legate ai buffer_head. In pratica, letture, scritture e montaggio delle partizioni dovrebbero essere più rapidi e più facili da mantenere. I primi benchmark citati durante lo sviluppo parlano, in alcuni casi di scrittura multithread, di miglioramenti superiori al 100%. Numeri da verificare poi sulle distribuzioni e nei carichi reali. Ma il messaggio è chiaro: con Linux 7.1, NTFS viene trattato molto più come un file system di serie A dentro il kernel.

Intel FRED acceso di default sui chip Panther Lake

Sul fronte x86, Linux 7.1 abilita di default Intel FRED, cioè Flexible Return and Event Delivery, sui sistemi compatibili, in particolare in vista dei processori Panther Lake. La tecnologia cambia il modo in cui la CPU gestisce interruzioni, eccezioni e passaggi tra diversi stati di esecuzione, superando parte dei vecchi meccanismi basati sulle Interrupt Descriptor Table. È una novità molto tecnica, quasi invisibile per l’utente comune. Ma conta. Nei test svolti durante lo sviluppo del kernel, i vantaggi si vedono soprattutto dove la gestione degli eventi hardware pesa parecchio: database, traffico di rete intenso, applicazioni audio professionali e alcuni carichi grafici. Prima FRED andava attivato a mano con un parametro di boot; ora il kernel lo accende da solo quando l’hardware lo consente. Una scelta che guarda anche oltre Intel, visto che le specifiche lasciano spazio a una possibile adozione futura da parte di architetture AMD. Per amministratori e sviluppatori cambia poco nella configurazione di tutti i giorni. Cambia, semmai, il margine di efficienza quando la macchina è sotto pressione.

Grafica più solida per Intel Arc Battlemage e vecchie APU AMD

La parte grafica di Linux 7.1 si muove su due binari: il presente e l’hardware meno recente. Da un lato arrivano ritocchi per le GPU Intel Arc Battlemage, sia nella linea consumer Arc B sia nei modelli professionali Arc Pro. Il lavoro riguarda la gestione della memoria video, il comportamento quando la VRAM è sotto carico e l’efficienza nelle operazioni condivise tra CPU e GPU. Gli sviluppatori del driver Intel Xe hanno inserito anche modifiche utili a preparare il terreno per le prossime generazioni grafiche. Dall’altro lato c’è una novità meno vistosa, ma importante per chi usa macchine datate: Linux 7.1 porta avanti la migrazione delle APU Kaveri, Kabini e Mullins verso il driver AMDGPU, riducendo la dipendenza dal vecchio stack Radeon. Questo può voler dire accesso più diretto a Vulkan tramite RADV, migliore compatibilità con software moderno e, in alcuni casi, prestazioni più regolari su sistemi ancora presenti in settori industriali, embedded o nei desktop economici. Non sarà un annuncio spettacolare sullo schermo. Più semplicemente, per qualcuno una macchina vecchia potrà comportarsi meglio dopo l’aggiornamento del kernel.

Correzioni, report IA e il nuovo filtro dei manutentori

Come spesso succede nelle release stabili, una parte importante di Linux 7.1 è fatta di interventi meno appariscenti: correzioni nei driver di rete, audio e GPU, strumenti di tracing e manutenzione sparsa in molte aree del codice. Torvalds ha descritto l’ultima settimana di sviluppo come piuttosto tranquilla, senza scossoni prima del rilascio finale. È la stabilità che il kernel prova a mantenere anche quando introduce cambiamenti di peso. C’è però un tema nuovo emerso durante il ciclo di sviluppo: l’aumento dei report generati con strumenti di intelligenza artificiale e modelli linguistici. Alcune segnalazioni hanno aiutato a trovare bug reali. Altre, invece, hanno costretto i manutentori a controlli lunghi, chiusi poi senza nulla da correggere. Il punto, nelle discussioni tra gli sviluppatori, è semplice: bisogna capire in fretta che cosa serve davvero e che cosa è solo rumore. Per un progetto enorme come il kernel Linux, usato in supercomputer, cloud, NAS, smartphone e dispositivi industriali, anche questo ormai fa parte del lavoro: non solo scrivere codice migliore, ma filtrare meglio le informazioni che arrivano.