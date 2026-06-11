Euro-Office, LibreOffice, ONLYOFFICE e OpenOffice: quale suite gratuita scegliere nel 2026

L’obiettivo è capire quale suite gratuita possa davvero prendere il posto di Microsoft 365 e Google Workspace, in un momento in cui contano sempre di più costi, compatibilità dei file e controllo dei dati. Ma la scelta non è più solo tra un programma gratis e uno a pagamento. Oggi pesa anche il modo in cui si lavora: da soli o in gruppo, senza connessione o nel cloud, con documenti propri o con file Word, Excel e PowerPoint che passano ogni giorno tra clienti, colleghi e uffici.

Euro-Office, il fronte europeo contro Microsoft 365 e Google Workspace

Euro-Office, chiamato anche Office EU, è il nome più recente nel confronto tra le suite office gratuite. E prova a giocare una partita diversa rispetto ai concorrenti storici. Non punta soltanto a essere un programma da installare sul computer, ma una piattaforma europea per documenti, fogli di calcolo, presentazioni, posta, cloud e lavoro condiviso online.

L’idea è offrire un’alternativa più controllabile a Microsoft 365 e Google Workspace, con un’attenzione forte alla sovranità digitale, alla gestione dei dati in Europa e al rispetto del GDPR. È un messaggio che parla soprattutto ad aziende, scuole, università e pubbliche amministrazioni. Meno al singolo utente che deve scrivere una lettera o aprire un file Excel.

“Il punto non è solo avere un Word gratis”, ripetono spesso gli amministratori IT quando valutano queste soluzioni, “ma sapere dove finiscono i documenti e chi gestisce l’infrastruttura”. Il limite, per ora, è la giovane età del progetto: Euro-Office deve ancora dimostrare sul campo stabilità, assistenza, compatibilità con i file più complessi e continuità nello sviluppo. Interessante, sì. Ma da seguire con prudenza.

LibreOffice, ONLYOFFICE e OpenOffice: cosa cambia davvero ogni giorno

Nell’uso quotidiano, LibreOffice resta la scelta più solida per chi cerca una suite gratuita open source da installare su Windows, macOS o Linux e da usare anche senza connessione. Dentro ci sono Writer, Calc, Impress, Draw, Base e Math: strumenti maturi, pieni di funzioni e adatti anche a testi lunghi, esportazioni in PDF, fogli di calcolo complessi e presentazioni.

Il suo formato di riferimento è OpenDocument, quindi ODT, ODS e ODP, una soluzione apprezzata da chi preferisce standard aperti. ONLYOFFICE, invece, si presenta con un’interfaccia più vicina a Microsoft Office: ordinata, familiare, con menu a schede e una buona resa dei formati DOCX, XLSX e PPTX. Per chi riceve ogni giorno file da colleghi e clienti che usano Word, Excel e PowerPoint, può essere un vantaggio concreto. OpenOffice, infine, resta un nome noto e rispettato: per anni è stato il simbolo dell’alternativa gratuita a Office.

Oggi però procede più lentamente rispetto a LibreOffice, ha un’interfaccia che mostra il peso del tempo e una compatibilità meno convincente con i documenti moderni. Può bastare su vecchi PC o per bisogni semplici. Ma per chi parte da zero è difficile consigliarlo.

Compatibilità, cloud e lavoro offline: qui si decide la scelta

Il criterio più concreto resta la compatibilità con Microsoft Office. Molti utenti, infatti, non cercano la suite più ricca, ma quella che apre meglio i file ricevuti. Da questo punto di vista ONLYOFFICE è spesso la soluzione più comoda quando si lavora con DOCX, XLSX e PPTX, soprattutto se i documenti contengono tabelle, commenti, revisioni, grafici o impaginazioni delicate. LibreOffice gestisce bene molti file Office, ma con documenti molto complessi può mostrare qualche differenza di formattazione.

Niente di drammatico nella maggior parte dei casi. In uno studio professionale o in un ufficio commerciale, però, può diventare un problema pratico. Poi c’è il modo di lavorare. LibreOffice e OpenOffice sono pensati soprattutto per l’uso offline, con file salvati sul computer e senza account obbligatori. ONLYOFFICE ed Euro-Office guardano invece al lavoro condiviso: modifiche in tempo reale, commenti, permessi, versioni e collegamento con il cloud. Qui Euro-Office cerca di distinguersi, mettendo al centro il cloud europeo e il controllo dei dati. Per una famiglia o uno studente può sembrare un dettaglio lontano. Per un ente pubblico che tratta informazioni sensibili, molto meno.

Il verdetto 2026: quale suite gratuita scegliere davvero

Nel 2026 la scelta migliore dipende dal profilo dell’utente. Chi vuole una suite gratuita completa, stabile, pronta da installare e utilizzabile senza Internet dovrebbe puntare su LibreOffice: è matura, aggiornata, indipendente dal cloud e adatta alla maggior parte di utenti domestici, studenti e professionisti. Chi lavora spesso con file Word, Excel e PowerPoint e vuole ridurre al minimo i problemi di impaginazione trova in ONLYOFFICE l’alternativa più vicina all’esperienza Microsoft, anche per interfaccia e logica d’uso.

Chi rappresenta un’azienda, una scuola, un’università o una pubblica amministrazione dovrebbe invece tenere d’occhio Euro-Office, soprattutto se la priorità è costruire uno spazio di lavoro europeo, aperto e meno legato ai grandi fornitori statunitensi. Non è ancora la risposta più immediata per tutti, ma è la proposta con il profilo più nuovo. OpenOffice, invece, resta soprattutto una soluzione per chi lo usa già e non ha esigenze particolari. Per un nuovo utente, il consiglio è semplice: meglio scegliere tra LibreOffice, ONLYOFFICE o Euro-Office in base al tipo di lavoro. La sfida, ormai, non riguarda solo “quale programma apre un documento”. Riguarda dove lavoriamo, con chi condividiamo i file e quanto controllo vogliamo mantenere sui nostri dati.