Gennaio 2025: temperature record sconcertano il Mondo

Le temperature record continuano a sorprendere: gennaio 2025 segna un nuovo primato storico con un aumento di 1,75°C rispetto all’era preindustriale, come annunciato dal Copernicus Climate Change Service. Questo dato lancia un ulteriore allarme sulla crisi climatica in corso.

Il fenomeno risulta ancora più straordinario considerando che il picco si è verificato durante una fase di La Niña, solitamente associata a un raffreddamento globale. Gli scienziati avevano previsto una diminuzione delle temperature dopo l’evento El Niño di gennaio 2024, ma i dati hanno confutato ogni aspettativa.

La comunità scientifica è particolarmente preoccupata dal fatto che gennaio 2025 abbia superato di 0,09°C le già elevate temperature del gennaio precedente. Si tratta di un’anomalia senza precedenti, che infrange una tendenza sessantennale in cui i periodi di La Niña erano sempre stati più freschi rispetto a quelli caratterizzati da El Niño.

Gli esperti climatici, guidati da Stefan Rahmstorf dell’Università di Potsdam, stanno investigando su diverse possibili cause di questo fenomeno. Oltre all’impatto dei gas serra, si ipotizza che un cambiamento nei combustibili navali del 2020 possa aver ridotto la formazione di nubi riflettenti nell’atmosfera.

A peggiorare il quadro sono le temperature oceaniche, che hanno registrato il secondo valore più alto mai rilevato per il mese di gennaio. Gli oceani, regolatori chiave del clima terrestre, stanno mantenendo temperature eccezionalmente elevate, contribuendo a questa persistente anomalia termica.

Questi eventi senza precedenti hanno spinto la comunità scientifica a rinnovare con urgenza l’appello per un’azione immediata contro il cambiamento climatico. Si sottolinea la necessità di ridurre drasticamente le emissioni di gas serra e di adottare strategie per adattarsi a un clima in rapida evoluzione.