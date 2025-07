Giornate più corte nel 2025: come l’accelerazione della rotazione terrestre impatta la tecnologia

L’estate 2025 si preannuncia come un punto di svolta nella storia recente del nostro pianeta: stiamo per assistere a un’accelerazione senza precedenti della rotazione terrestre, che porterà a giornate più corte rispetto a quanto mai registrato in epoca moderna. Questo fenomeno, sorprendente sia per la sua intensità che per la sua natura in controtendenza rispetto ai dati storici, mette in luce una serie di implicazioni che vanno ben oltre la mera curiosità scientifica, toccando direttamente i pilastri della nostra società iperconnessa e tecnologicamente avanzata.

L’International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS) ha recentemente identificato tre date chiave durante l’estate del prossimo anno: il 9 luglio, il 22 luglio e il 5 agosto 2025. In queste giornate, la rotazione terrestre sarà talmente accelerata che il nostro pianeta completerà un giro su sé stesso rispettivamente 1,30, 1,38 e addirittura 1,51 millisecondi più velocemente rispetto alle canoniche 24 ore. In altre parole, le nostre giornate saranno leggermente più brevi, ma con effetti che si faranno sentire su scala globale.

Questo scenario rappresenta un’inversione di tendenza rispetto al passato: per secoli, infatti, la Terra ha progressivamente rallentato la propria rotazione, portando a un allungamento graduale delle giornate di circa 1,7 millisecondi ogni secolo. Dal 2020, però, gli scienziati hanno iniziato a registrare una sorprendente accelerazione. Un dato emblematico: il 5 luglio 2024 è già stato segnato da una delle giornate più corte di sempre, con una riduzione di 1,66 millisecondi rispetto alle 24 ore standard.

Le cause di questa accelerazione rimangono in gran parte misteriose, ma le ipotesi al vaglio della comunità scientifica sono molteplici. Un ruolo chiave sembra essere giocato dalla Luna: la sua posizione e la conseguente variazione della resistenza gravitazionale esercitata sulla Terra influenzano direttamente la velocità di rotazione del nostro pianeta. Tuttavia, non è l’unico fattore in gioco. Si sospetta che variazioni nella rotazione del nucleo terrestre, movimenti tettonici e persino eventi sismici di grande entità possano contribuire a modificare la durata del giorno. Basti pensare che i terremoti, ridistribuendo la massa interna della Terra, possono alterare la durata di un giorno di alcuni microsecondi, come accaduto in seguito al sisma indonesiano del 2005.

Anche i cambiamenti climatici stanno incidendo su questo delicato equilibrio. Lo scioglimento dei ghiacciai, ad esempio, comporta una redistribuzione della massa verso l’equatore, mentre le variazioni nelle correnti atmosferiche e oceaniche possono determinare fluttuazioni sia a breve che a lungo termine nella velocità di rotazione. Questi fattori, spesso interconnessi, contribuiscono a rendere la situazione ancora più complessa e difficile da prevedere.

Se per la maggior parte delle persone queste variazioni sono impercettibili nella vita quotidiana, dal punto di vista della tecnologia moderna le conseguenze possono essere dirompenti. Molti sistemi fondamentali, dalla sincronizzazione dei server informatici alla gestione del traffico aereo, fino ai servizi bancari e alle infrastrutture di comunicazione, dipendono dall’allineamento tra il tempo civile (misurato dagli orologi atomici) e il tempo astronomico, scandito dalla rotazione terrestre.

Un esempio emblematico è rappresentato dai sistemi GPS, che richiedono una precisione temporale al millisecondo per funzionare correttamente. Qualsiasi discrepanza tra il tempo reale e quello calcolato può generare errori significativi nella localizzazione e nella navigazione. Lo stesso vale per le reti di telecomunicazione e per tutte quelle infrastrutture che si basano su una sincronizzazione precisa e costante.

Dal 1972, per compensare il rallentamento della rotazione terrestre, sono stati aggiunti ben 27 secondi intercalari. Questi aggiustamenti, inseriti periodicamente, hanno permesso di mantenere l’allineamento tra il tempo civile e quello astronomico. Tuttavia, l’attuale accelerazione apre scenari del tutto nuovi: potremmo trovarci, per la prima volta, nella necessità di rimuovere un secondo, anziché aggiungerlo, per garantire la coerenza dei sistemi temporali globali. Una modifica di questo tipo potrebbe avere ripercussioni importanti su tutte le infrastrutture che richiedono una sincronizzazione estremamente accurata.

La comunità scientifica sta monitorando con grande attenzione questa evoluzione, consapevole delle possibili implicazioni per la nostra società. Il fenomeno, apparentemente invisibile, rappresenta una sfida senza precedenti all’intersezione tra scienza, tecnologia e dinamiche planetarie. Le prossime estati potrebbero segnare l’inizio di una nuova era, in cui la comprensione e la gestione della rotazione terrestre diventeranno centrali per garantire la stabilità dei sistemi su cui si fonda la nostra vita quotidiana.