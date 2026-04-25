La RAM costa sempre di più e c’entra l’AI: perché comprare un PC ora è più difficile

Raffaele Moauro
Pubblicato il 25 apr 2026
La RAM costa sempre di più e c’entra l’AI: perché comprare un PC ora è più difficile

Chi sta cercando di acquistare un PC nel 2026 si sta scontrando con un problema sempre più evidente: i prezzi della RAM sono saliti molto più del previsto, rendendo più costose anche configurazioni che fino a poco tempo fa erano considerate accessibili.

Non si tratta di un aumento temporaneo, ma del risultato di cambiamenti profondi nel mercato della tecnologia. La memoria RAM è uno dei componenti più importanti in un computer, perché gestisce tutte le operazioni in tempo reale. Quando il suo costo aumenta, l’effetto si riflette su tutto: PC assemblati, portatili e anche dispositivi di fascia media.

L’intelligenza artificiale sta cambiando il mercato

Il principale motivo dietro l’aumento dei prezzi è la crescita della AI. I sistemi basati su intelligenza artificiale richiedono enormi quantità di memoria per funzionare, sia durante l’addestramento sia nell’uso quotidiano.

Ogni interazione con un assistente digitale o un modello avanzato utilizza memoria per gestire dati, richieste e contesto. Quando queste operazioni si moltiplicano su milioni di utenti, la domanda complessiva di memoria cresce rapidamente.

Le aziende danno priorità ai data center

Le grandi aziende tecnologiche sono disposte a pagare di più per assicurarsi componenti destinati ai data center. Questo spinge i produttori a privilegiare quei clienti, riducendo la disponibilità di RAM per il mercato consumer.

Anche se i computer domestici non utilizzano le stesse tecnologie avanzate dei server, condividono parte della stessa filiera produttiva. Questo significa che quando la produzione si sposta verso l’AI, l’offerta per i consumatori diventa più limitata.

Un mercato con pochi produttori

Un altro elemento che pesa è la struttura del settore. La produzione globale di memorie è concentrata in poche aziende, che non possono aumentare rapidamente la capacità produttiva.

Quando la domanda cresce così velocemente, bastano piccoli squilibri per far salire i prezzi. E nel caso della RAM, questi squilibri stanno diventando sempre più evidenti.

Cosa conviene fare oggi

Per chi deve acquistare un computer, la scelta dipende dal budget e dalle esigenze. Chi vuole risparmiare può orientarsi su sistemi che utilizzano ancora DDR4, una tecnologia meno recente ma più economica e ancora adeguata per molte attività quotidiane.

Chi invece punta a configurazioni più recenti deve mettere in conto prezzi più alti e una situazione che potrebbe non migliorare nel breve periodo. Anzi, alcuni segnali indicano che i costi potrebbero restare elevati ancora a lungo.

La sensazione è che il mercato stia entrando in una nuova fase: la memoria non è più solo un componente standard, ma una risorsa sempre più richiesta e strategica. E questo cambia il modo in cui si acquistano e si valutano i computer oggi.

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