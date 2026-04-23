Bonus Mamme 2026, puoi rientrarci anche se sei stata esclusa: come aggiornare la pratica per avere i soldi

Nel 2026, il Bonus Mamme, un contributo destinato alle lavoratrici con almeno due figli, si arricchisce di una nuova funzionalità che facilita il processo di richiesta e rettifica.

Grazie all’introduzione della funzione “Chiedi riesame” da parte dell’INPS, ora le utenti hanno la possibilità di modificare la domanda già presentata in caso di errori o dati incompleti, senza doverla ripresentare da capo. Questo aggiornamento si prefigge di ridurre i casi di esclusione legati a errori formali e omissioni, rendendo il processo più trasparente e accessibile.

Come funziona la funzione “Chiedi riesame”

La funzione “Chiedi riesame” è stata introdotta per permettere alle beneficiarie di correggere eventuali imprecisioni nella domanda del Bonus Mamme. Grazie a questa opzione, le lavoratrici possono integrare i dati mancanti, aggiungere eventuali rapporti di lavoro non dichiarati precedentemente e allegare documentazione utile per una valutazione corretta della pratica. Questo strumento è pensato per semplificare il processo di correzione senza richiedere la ripresentazione della domanda, che potrebbe risultare lunga e complessa.

La funzionalità è particolarmente utile in caso di domande respinte, ma consente anche di rivedere le domande accettate, per poter recuperare eventuali mensilità non concesse nei casi di accoglimento parziale. Si tratta di un’opportunità preziosa per evitare che errori burocratici o dimenticanze precludano il diritto al beneficio.

Il riesame della domanda può essere richiesto entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito della domanda o, se successiva, dalla pubblicazione del messaggio informativo dell’INPS. Questo termine è fondamentale, poiché la richiesta fuori tempo massimo non verrà presa in considerazione. La procedura per richiedere il riesame si svolge completamente online attraverso i servizi digitali dell’INPS. Per agevolare gli utenti, l’INPS ha messo a disposizione un tutorial dettagliato che accompagna le beneficiarie nella compilazione e nell’invio della richiesta di rettifica.

La possibilità di aggiornare la propria pratica, quindi, non solo aiuta a recuperare mensilità non erogate ma riduce anche i rischi di esclusione per errori facilmente correggibili. Grazie alla funzione “Chiedi riesame”, il processo diventa meno complicato e le lavoratrici hanno più possibilità di ricevere il contributo a cui hanno diritto.

Perché è importante agire rapidamente

L’aggiornamento della pratica è essenziale per coloro che sono stati esclusi o per chi ha ricevuto solo una parte del bonus. Se il tuo caso rientra in questa situazione, è importante inviare la richiesta di riesame entro i termini stabiliti per non perdere il beneficio economico. L’opzione di aggiornare la domanda offre un’opportunità unica di correggere le informazioni e recuperare eventuali importi non erogati.