Sistemi informatici dei medici di base in blocco, non funzionano: cosa fare prima di andare a una visita

Il ronzio dei condizionatori nelle sale d’attesa, solitamente sovrastato dal chiacchiericcio dei pazienti, negli ultimi giorni è stato sostituito da un silenzio teso, interrotto solo dal ticchettio frenetico dei tasti.

Da 48 ore, una vasta porzione della rete informatica che sostiene la medicina generale, in particolare nel Nord Italia, sta soffrendo rallentamenti critici o blocchi totali. Non si tratta di un semplice guasto locale: l’architettura digitale che permette la dematerializzazione delle ricette e l’accesso alle cartelle cliniche sta mostrando il fianco a una saturazione improvvisa o a bug di sistema che rendono impossibile la normale attività ambulatoriale.

Per il cittadino che ha un appuntamento fissato, la situazione può trasformarsi in un vicolo cieco burocratico. Il rischio concreto è di presentarsi nello studio medico e scoprire che il dottore non può emettere prescrizioni, visionare esiti di esami caricati sul Fascicolo Sanitario Elettronico o, peggio, inserire i dati per un certificato di malattia. In questo scenario, la preparazione domiciliare diventa l’unico ammortizzatore possibile contro il caos.

Sistemi informatici dei medici di base in blocco: cosa è successo

Prima di uscire di casa, la regola aurea è il recupero del materiale analogico. Se dovete discutere l’esito di un’analisi, non fate affidamento sul fatto che il medico possa “scaricarla” al momento: portate con voi le stampe cartacee di ogni referto recente. Sembra un paradosso nell’era del cloud, ma in questi giorni la carta è l’unica interfaccia che non subisce timeout. È utile inoltre segnare su un appunto fisico i nomi esatti dei farmaci per i quali si richiede il rinnovo della terapia cronica. Senza l’accesso allo storico digitale, il medico potrebbe non ricordare il dosaggio preciso di quella specifica molecola che assumete da anni, e la memoria umana, sotto stress da disservizio tecnico, è un database fallibile.

C’è un dettaglio che spesso sfugge: la connettività degli studi medici non è sempre basata su linee dedicate ultra-veloci, ma talvolta poggia su infrastrutture civili che, in comuni con alta densità di uffici, soffrono picchi di latenza proprio nelle ore centrali del mattino. Un’intuizione forse controintuitiva suggerisce che il collasso del sistema non sia solo un problema di software, ma una crisi di “ritmo” della burocrazia digitale, che pretende istantaneità da una rete che ha ancora le gambe di argilla. Forse, paradossalmente, stiamo assistendo alla ribellione del tempo biologico contro quello dei server.

Se la visita riguarda un certificato di malattia INPS, la questione si fa spinosa. In caso di blocco totale, il medico è autorizzato a procedere con la modalità cartacea d’emergenza, ma questo richiede che il paziente conosca il proprio codice fiscale a memoria o lo abbia a portata di mano (la tessera sanitaria fisica è imprescindibile).

Non è la prima volta che accade, ma l’entità dei disagi registrati nell’aprile 2026 evidenzia una fragilità strutturale. Inutile chiamare il centralino per protestare: il medico è vittima del fornitore di servizi tanto quanto il paziente. La strategia migliore resta quella di verificare, tramite i canali social o i siti regionali, lo stato dei servizi o delle piattaforme locali prima di mettersi in viaggio, accettando l’idea che la medicina, oggi, passi inevitabilmente per un cavo in fibra ottica che qualcuno, da qualche parte, ha dimenticato di potenziare.