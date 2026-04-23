Poste italiane, adesso ti fanno anche il riconoscimento vocale: come funziona e a cosa serve la novità

Poste Italiane ha lanciato una nuova funzione che cambia radicalmente il modo di interagire con il servizio clienti, e si chiama Postemyvoice. Si tratta di un sistema di riconoscimento vocale biometrico.

Postemyvoice utilizza la voce dell’utente come chiave di identificazione, trasformandola in un’impronta vocale unica. A differenza dei metodi tradizionali che richiedono codici, password o altre informazioni personali, questo nuovo sistema riconosce automaticamente l’utente durante la chiamata al servizio clienti. La registrazione vocale avviene in pochi secondi e non richiede altre azioni complicate, basta parlare normalmente.

Il sistema associa la voce all’account dell’utente, registrato su numeri di cellulare collegati a prodotti come Postepay o BancoPosta. In questo modo, i clienti possono ricevere supporto in modo più rapido e sicuro senza bisogno di passare per lunghe verifiche manuali.

Come attivare il servizio

Per utilizzare Postemyvoice, è necessario prima dare il proprio consenso al trattamento dei dati biometrici. Questo processo può essere effettuato tramite diversi canali:

Rispondendo ad alcune domande telefoniche.

Collegandosi alla propria area personale sul sito di Poste Italiane nella sezione “ Dispositivi e Sicurezza ”.

”. Utilizzando l’assistenza digitale.

Dopo aver fornito il consenso, l’utente deve registrare la propria impronta vocale. Durante la registrazione, verrà chiesto di ripetere alcune frasi in modo che il sistema possa associare la voce al numero di cellulare.

Una volta attivato, il riconoscimento vocale sarà attivo ogni volta che si chiamano i numeri di supporto di Poste Italiane.

Le operazioni che puoi fare con Postemyvoice

Con Postemyvoice, è possibile richiedere assistenza per una serie di operazioni legate ai prodotti finanziari di Poste Italiane. Tra le principali:

Blocco delle carte .

. Cancellazione del codice PosteID .

. Gestione del risparmio postale .

. Assistenza su prodotti di finanziamento.

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20, e può essere utilizzato sia dall’Italia che dall’estero, a seconda del tipo di prodotto.

Uno degli aspetti più importanti di Postemyvoice è la protezione dei dati personali. L’impronta vocale non è una registrazione audio tradizionale, ma un modello digitale che viene utilizzato esclusivamente per l’autenticazione. Poste Italiane garantisce che durante la procedura non vengano mai richiesti dati sensibili, codici di accesso o numeri di carte di pagamento.

L’attivazione del servizio è completamente visibile nell’area personale dell’utente, aumentando la trasparenza e la sicurezza.

Se per qualche motivo l’utente non desidera utilizzare il sistema di riconoscimento vocale, Poste Italiane offre comunque il supporto tradizionale tramite l’assistenza con gli operatori. In questo caso, si può continuare a ricevere supporto senza il sistema biometrico.